Wegen der eingestellten Serienproduktion der ARD-Serie "Sturm der Liebe" wird nun ab 2. Juni die neunte Staffel mit Pauline Jentzsch (Liza Tzschirner) und Leonard (Christian Feist) wiederholt. (ARD / Ralf Wilschewski)

Verschiedene Fernsehproduktionen müssen sich aktuell aufgrund der Corona-Pandemie mit eingestellten Dreharbeiten auseinandersetzen. So auch die beliebte ARD-Serie „Sturm der Liebe“ (montags bis freitags, 15.10 Uhr): Die aktuelle 16. Staffel musste ihre Produktion stoppen. Die bisher gedrehten Folgen reichen nur noch bis Ende Mai. Ab Dienstag, 2. Juni, werden daher die Folgen der neunten Staffel aus dem Jahr 2013 im Ersten wiederholt - und die Fans äußern sich mit gemischten Gefühlen zu dieser Entscheidung.

„Wisst ihr noch, wie das war mit Pauline und ihrem Leonard?“, fragte Liza Tzschirner bereits via Instagram ihre Fans. Neben Christian Feist als Leonard Stahl verkörperte sie die Hauptrolle Pauline Jentzsch in der neunten Staffel. Die meisten ihrer Fans können es kaum erwarten, die alte Staffel erneut zu sehen. „Freu mich schon so sehr. Eine meiner Lieblingsstaffeln“, freute sich ein Nutzer, ein anderer schrieb: „Ihr wart mit Abstand mein Lieblingspaar! In der Staffel hat einfach alles gestimmt!“

Größter Wunsch: Die Staffel rund um Emma und Felix

Viele schlugen aber auch noch andere Staffeln vor - vor allem deshalb, weil die neunte Staffel von „Sturm der Liebe“ aktuell auf dem Sender ONE ausgestrahlt wird. „Läuft doch gerade auf ONE! Da wäre eine andere Staffel besser. Laura und Alexander oder Miriam und Robert, da die schon so lange her sind“, schlug eine Nutzerin auf Facebook vor. „Schade, ich hätte mir die Staffel mit Eva und Robert gewünscht, da hätte man noch mal gesehen, wie die beiden zusammen gekommen sind und wie gut sie zueinander passen. Auch wäre ein Bezug zur aktuellen Staffel da“, äußerte eine andere ihre Meinung, während sich die Mehrheit die Staffel rund um Emma (Ivanka Brekalo) und Felix (Martin Gruber) wünschten.

Doch nicht alle zeigen sich begeistert von der Idee. „Ich hätte Specials besser gefunden - vor allem über ein Special von Boris und Tobias hätte ich mich sehr gefreut. Werde somit ab 2. Juni eine SdL-Pause einlegen, da mich die alten Staffeln und somit diese Wiederholungen nicht interessieren“, äußerte sich eine weitere Nutzerin. Wann die regulären Dreharbeiten wieder starten können, ist noch nicht bekannt.