Wurde von Entwickler Pop Cap und Hersteller Electronic Arts neu entfacht: Der Nachbarschaftskrieg zwischen Vorgarten-Gemüse und untoten Hausbesetzern - in "Plants vs.Zombies: Schlacht um Neighborville". (Electronic Arts / Pop Cap)

„Plants vs. Zombies“: Das war mal eine sehr unterhaltsame Spiele-App, in der der Name Programm war - ehe Entwickler Pop Caps einen hektischen und knallbunten Multiplayer-Shooter daraus gemacht hat. Der dritte Teil der knuffigen Vorgarten-Schlacht zwischen Gemüse und wandelndem Gammelfleisch erscheint streng genommen zwar erst am 18. Oktober - aber wer es gar nicht erwarten kann, die untote Nachbarschaft aufs Korn zu nehmen, der darf auf diese Weise schon jetzt durchladen. Die „Founder's Edition“ von „Plants vs. Zombies: Schlacht um Neighborville“ ist ebenso wie das fertige Spiel für PC, PS4 und Xbox One erhältlich, enthält allerdings noch nicht alle Features. Die werden erst Woche für Woche allmählich hinzugefügt, bis sie dann - hoffentlich - dem Feature-Angebot entsprechen, das Hersteller EA für die finale Version geplant hat.

Wieder mit dabei ist der gemütliche Couch-Koop-Modus für launige Mehrspieler-Partien mit Vor-Ort-Gegenspielern. Außerdem stehen 20 anpassbare Charakterklassen zur Wahl, mit deren Hilfe es beide Seiten Salatblätter oder vergammelte Fleischbrocken regnen lassen.