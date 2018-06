Sonst versteckt sich Josh Tillman gern hinter seinem Alter Ego Father John Misty, diesmal gibt er aber als "God's Favorite Customer" viel Persönliches preis. (Emma Tillman)

Fast hätten wir ihn nicht erkannt: Father John Misty ist wieder da. Schon wieder. Nur ein Jahr nach dem Mammutwerk „Pure Comedy“ veröffentlicht der amerikanische Singer/Songwriter nun „God's Favorite Customer“. Doch wo er auf dem letzten Album gleichermaßen großspurig wie gekonnt das gesamte Weltgeschehen aufs Korn nahm, schrumpft er nun auf ein Häufchen Elend zusammen. Josh Tillman, der Mann hinter dem Alias, widmet sich ganz den zwischenmenschlichen Beziehungen; um genau zu sein, sogar nur einer einzigen zwischenmenschlichen Beziehung - und in der ist so einiges schiefgelaufen. Das Album zu dieser zerknirschten Betrachtung dagegen ist genau richtig geraten.

Wäre dieser Ausdruck nicht schon längst von der Musikindustrie totversprochen worden, müsste man von Tillmans „bisher persönlichstem Album“ sprechen. Tatsächlich war die Grenze zwischen dem Musiker und seinem Alter Ego ja schon immer ein wenig bröckelig, jetzt scheint er sie gänzlich einzureißen. „God's Favorite Customer“ basiert, so sagte er nur wenig verbrämt in einem Interview, bei einem mehrwöchigen Aufenthalt in einem Hotel während einer handfesten Ehekrise.

Mit dem Opener „Hangout At The Gallows“ setzt er die Stimmung für das, was kommt: „Sun is rising“, verspricht er zwar, doch das schleppende Arrangement und die müde Stimme klingen eher nach Endzeit- als nach Aufbruchstimmung. Mit Zeilen wie „I'm treading water as I bleed to death“ macht er klar: Es wird schmerzhaft. Für die Zuhörer jedoch, die er als Elendstouristen durch das Krisengebiet seiner Ehe führt, ist es ein echter Genuss.

So öffnet er in der klassischen Ballade „Just Dumb Enough To Try“ mit Klavier, sehnsuchtsvollen Streichern und federleichten Flöten einen schwelgerischen, fast kitschigen Klangraum, den er dann mit Brazzelgitarre und Zeilen wie „But I'm just dumb enough to try / To keep you in my life / For a little while longer“ gerade noch dem Schmalz entreißt. Auch „The Palace“ sorgt mit seiner intimen Inszenierung und Tillmans verletzlichem Gesang einerseits für Gänsehaut - mit blödsinnig-mäandernden Betrachtungen wie „Last night I wrote a poem / Man, I must've been in the poem zone“ andererseits aber auch für überraschte Lacher.

Seinen Sinn für Humor hat Father John Misty in der ganzen Misere also glücklicherweise nicht verloren, wenn er auch eine weit weniger wichtige Rolle spielt als in vorigen Veröffentlichungen. Die höfliche Verzweiflung des Hotelmanagers im mit Glöckchen und beseeltem Chor garnierten Stück „Mr. Tillman“ ist ebenso amüsant wie die in „Date Night“ heruntergeleierten beziehungsrelevanten Daten. Mag der Sonnenaufgang also auch noch in einiger Entfernung liegen: Einen Silberstreif am Horizont gibt es für den verirrten Father allemal.