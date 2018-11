Ob Aaron Paul (vorne) als Jesse Pinkman und Bryan Cranston als Drogenboss Walter White wieder mit dabei sind, ist unklar. (Frank Ockenfels 3/ Sony Pitures)

Fans der erfolgreichen US-Serie "Breaking Bad" aufgepasst: Einem Bericht des "Hollywood-Reporter" zufolge plant der Macher der Serie, Vince Gilligan, einen zweistündigen Film. Die Informationen stammen aus internen Quellen, die das Magazin nicht näher benennt.

Unklar sei, ob der Film fürs Kino oder Fernsehen produziert werde. Auch bleibt die Frage offen, ob es sich um eine weitere Vorgeschichte wie die Serie "Better Call Saul" handeln wird, oder ob die Handlung nach der der US-Serie spielen wird. Und zuletzt steht auch noch nicht fest, ob die Originalbesetzung mit Bryan Cranston als Drogenboss Walter White und Aaron Paul als Jesse Pinkman mit dabei sein wird.

Was "Hollywood-Reporter" erfahren hat, ist, dass das Drehbuch von Vince Gilligan stammen soll, und dass auch die Produzenten Mark Johnson und Melissa Bernstein involviert sein sollen. Thematisch soll es in dem Film um die Geschichte eines Mannes gehen, der seinen Kidnappern entflieht und nach Freiheit sucht. Die Produktion für Sony TV soll mutmaßlich noch im November in New Mexico beginnen und den Arbeitstitel "Greenbrier" tragen.

Obwohl noch viele Fragen offen bleiben - die Herzen der Fans von "Breaking Bad" wird diese Nachricht dennoch höher schlagen lassen.