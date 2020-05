Auch die einstige Dschungelkönigin Melanie Müller wird als Teilnehmerin bei "Sommerhaus der Stars" gehandelt. (Matthias Nareyek/Getty Images)

Mit „Promis unter Palmen“ ging vor einer Woche ein Trash-TV-Highlight zu Ende. Lange müssen Fans solcher Formate aber nicht auf Nachschub warten. Schon in wenigen Wochen reaktiviert RTL sein „Sommerhaus der Stars“. Welche mehr oder minder prominenten Paare sich dieses Jahr zoffen, wird vom Sender wie üblich bis kurz vor Start der Show geheimgehalten. Trotzdem kursieren schon unzählige Gerüchte. Auch die „Bild“ beteiligt sich nun an den Spekulationen und wirft einige Namen in den Raum.

Nach Informationen des Blattes stehen bereits drei Paare fest. Neben den „Goodbye Deutschland“-Auswanderern Caro und Andreas Robens nennt die Bild „Katzen“-Mama Iris Klein mit Gatten Peter und Carina Spack, die auch bei „Promis unter Palmen“ teilnahm, mit Partner Serkan Yavuz. Auf der Kandidatenliste sollen laut „Bild“ zudem Marc Terenzi und Melanie Müller stehen. RTL hält sich jedoch - wie in solchen Fällen üblich - bedeckt. Einen Sprecher zitierte die „Bild“: „Wir freuen uns auf das Sommerhaus, Namensspekulationen kommentieren wir nicht.“ Auch zu den möglichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Dreh der Reality-TV-Sendung sagte der Sprecher zunächst nichts.