Da ist das Gratis-Ding! Die Fußball-WM in Russland wird ab 29. Mai Teil von "FIFA 18" - in Form eines kostenlosen Updates. (EA)

Nicht selten gab es zu Fußball-Weltmeisterschaften einen gesonderten „FIFA“-Ableger. 2018 geht Electronic Arts jedoch einen anderen Weg: „FIFA 18“-Besitzer dürfen am 29. Mai mithilfe eines kostenlosen Updates das Ticket zur WM in Russland lösen. Die Erweiterung „FIFA World Cup Russia“ für PC, PS4 und Xbox One verspricht ein authentisches Spielerlebnis mit offiziellen Elementen wie Teams, Stadien, Trikot, Wappen sowie offiziellem Spielball und Siegerpokal.

Nach dem Download können Fans von der Gruppenphase bis hin zum Finale in Moskau mit allen 32 qualifizierten Nationen das gesamte Turnier erleben, Online-Freundschaftsspiele und -Turniermodi inklusive. Wer möchte, kann dabei sogar mit jenen Mannschaften zur Weltmeisterschaft antreten, die eigentlich schon an der Qualifikation gescheitert sind, darunter die Niederlande, Italien, Chile und USA.