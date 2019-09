Hollywood-Prominenz für eine BBC-Serie: Oscarpreisträgerin Helen Hunt spielt in "World On Fire" eine amerikanische Journalistin die während des Zweiten Weltkriegs aus Warschau und Berlin berichtet. TVNOW zeigt die siebenteilige Historienserie ab 29. September. (TVNOW / Mammoth Screen Limited 2019)

Egal ob in „Pearl Harbor“, „Dunkirk“ oder „Der Soldat James Ryan“ - die schrecklichen Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges wurden filmisch schon vielfach in beeindruckendem Maße aufgearbeitet. Nun nimmt sich auch eine Serie des historischen Stoffes an. 80 Jahre nach dem Ausbruch des Krieges durch den Überfall der Nationalsozialisten auf Polen startet die hochkarätige BBC-Dramaserie „World On Fire“. Hierzulande wird das siebenteilige Format ab 29. September bei TVNOW zu sehen sein. Die Serie erzählt in insgesamt acht Handlungssträngen von Menschen in Berlin, Warschau, Paris, London und Manchester, die sich im nach Kriegsausbruch 1939 an die neuen Gegebenheiten anpassen müssen.

Einer verfolgt die Geschichte des Briten Harry (Jonah Hauer-King), der als Übersetzer in Warschau stationiert ist und sich dort in Kasia (Zofia Wichlacz) verliebt. Nach dem Angriff der Nazis wird die junge Liebe einer schweren Belastungsprobe unterzogen. Ob Harry sie aus dem Land schmuggeln kann? Währenddessen berichtet die amerikanische Journalistin Nancy (Helen Hunt) von Warschau und Berlin aus über den Krieg. Verweifelt versucht sie, ihre Leser vor den schlimmen Entwicklungen zu warnen. Die Berliner Familie Rossler (Johannes Zeiler und Victoria Meyer) lebt derweil in ständiger Angst um ihren Sohn (Bruno Alexander), der an der Front kämpft. Zusätzlich besteht die dauernde Sorge, dass die Nazis ihre an Epilepsie leidende Tochter (Dora Zygouri) in die Finger bekommen könnten.

Ob die junge Liebe zwischen der Polin Kasia Tomaszeski (Zofia Wichlacz) und dem britischen Übersetzer Harry Chase (Jonah Hauer-King) auch nach dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges bestehen bleiben kann? (TVNOW / Mammoth Screen Limited 2019)

Prominente Besetzung

Der Drehbuchautor und Executive Producer Peter Bowker („The A Word“, „Blackpool“) will in „World On Fire“ von Menschen erzählen, „die unsere Welt verändert haben“ und verspricht „Geschichten von Loyalität, Brutalität, Mut, Furcht und Hoffnung“. Für die Hauptrollen der Serie konnten Hollywood-Stars wie die Oscar-Preisträgerin Helen Hunt oder der „Herr der Ringe“-Star Sean Bean gewonnen werden. Außerdem mit dabei sind Lesley Manvlle („Der seidene Faden“), Julia Brown („Last Kingdom“) und die deutschen Schauspieler Johannes Zeiler („Wackersdorf“) und Victoria Meyer („Hin und weg“).

„World On Fire“ feiert wenige Tage nach der Erstausstrahlung in der BBC auch hierzulande TV-Premiere. TVNOW stellt ab 29. September wöchentlich je eine neue Episode der siebenteiligen Serie zum Abruf bereit.