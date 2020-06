Nicht die Art von Blues, die einem gute Laune macht: Norah Jones' neues Album "Pick Me Up Off the Floor" klingt elegant, aber auch tieftraurig. Auch wenn es kurz vor der Corona-Pandemie abgeschlossen wurde, ist das starke Werk ein passender Kommentar zur Stimmungslage in den derzeit daniederliegenden USA. (Universal Music)

Norah Jones, ehemaliges Wondergirl eines Anfang des Jahrtausends entdeckten Genres namens „junge, gutaussehende Frauen singen gefälligen Jazz-Pop für reifere Hörer“, war nie ein Fan des Hypes um sie. Die scheue New Yorkerin mit indischen Wurzeln sah sich immer nur als Musikerin und nicht als Star. Entsprechend dürfte sie fast ein bisschen froh sein, mit mittlerweile 41 Jahren und als Mutter zweier Söhne - vier und sechs Jahre alt - ein bisschen aus der Baby-Vamp-Nummer herausgewachsen zu sein. Wobei, wer zwischen den Zeilen liest, findet in ihren Songs überzufällig oft Lyrik über enttäuschte Liebe oder auch ein Hadern mit dem Alter. Zum Beispiel „She's 22“ vom Album „Little Broken Hearts“ (!). Andererseits sagt Kultsongwriter Jeff Tweedy, der auf Norah Jones' neuem Album „Pick Me Up Off The Floor“ zwei Songs mit ihr gemeinsam komponiert und eingespielt hat, dass er selten eine so entspannte Musikerin wie sie getroffen habe.

Besagte Entspanntheit der Norah Jones hatte ja schon immer zwei Seiten. Einerseits sind ihre lässige Stimme und der ebensolche Piano-Groove verantwortlich für die Tatsache, dass man ihre Musik so wunderbar angenehm wegkonsumieren kann. Auch ein Grund dafür, dass es überhaupt zu einem solchen Megaerfolg wie dem ihres Debütalbums „Come Away With Me“ von 2002 (30 Millionen verkaufte Alben) kommen konnte. Andererseits wirft man dieser Künstlerin gerne auch mal vor, ihre Musik würde ein wenig höhepunktarm dahinplätschern.

Richtig ist, dass ihre Kunst nicht auf klassische Pop-Melodien gebürstet ist. Andererseits spielte Norah Jones schon immer Songs, die langsam unter die Haut krochen und deren - gerade auf dem neuen Album - manchmal sehr simple, Torchsong-artig schleppende Hooklines sich beim wiederholten Hören immer mehr in die musikalischen Rezeptoren des Hörers einbrennen. „Pick Me Up Off The Floor“ ist in der Tat ein Norah-Jones-Album, das mit jedem Hören besser wird.

„Die Gesellschaft wurde umrangiert, sie hat sich verändert“

Norah Jones wurde 1979 in New York geboren. Ihr Vater ist der 2012 verstorbenen indische Sitar-Virtuose Ravi Shankar. Später studierte sie Jazzpiano in Texas. Bis heute soll sie etwa 50 Millionen Alben verkauft haben. Ihr Privatleben befindet sich unter strengem Verschluss - aber man weiß, dass sie zwei 2014 und 2016 geborene Söhne hat. (Universal)

Die elf neuen Titel, die bis auf die beiden Kollaborationen „I'm Alive“ und „Heaven Above“ von und mit Jeff Tweedy, auch von ihr produziert wurden, haben sich thematisch über die letzten Jahre angesammelt. Es sind Jahre, in denen Norah Jones zweimal Mutter geworden ist, die 40 überschritten hat und wohl mit dem ein oder anderen Verlust zu kämpfen hatte. Nachdem ihr letztes „richtiges“ Album „Day Breaks“ (2016) - dazwischen lag noch eine EP mit Kollaborationen - eines mit klassischen Jazzmusikern war, das an ihren Piano Jazz-Ansatz von 2002 erinnerte, ist das neue Werk getränkt von dunklem Blues und Americana-Klängen. Alle diese dunklen Elemente wirken jedoch viel akustischer, wuchtiger und einfach besser als auf dem ebenso dunklen Album „Little Borken Hearts“ (2012) vom Elektronikkünstler Danger Mouse, der eigentlich nicht zu Jones' Fähigkeiten passte. Nein, diese Frau sollte weiterhin selbst Regie führen in ihrem Leben und der Musik, dann kommen so wunderbar schwere und doch elegante Quäl- und Düstersongs wie „Flame Twin“, „Say No More“ (mit tollen Bläsern als kleinem „Uplift“) oder „Were You Watching“ heraus. Oder einfach hochwirksam reduzierte Bluesballaden wie „Hurts To Be Alone“ und „Stumble On My Way“.

Als Kommentar zur von Pandemie, Arbeitslosigkeit, Hunger und rassistisch bedingten Unruhen in den USA kann man „Pick Me Up Off The Floor“ zwar nicht direkt lesen, da das Album bereits im Januar 2020 fertig gemischt wurde. Als Soundtrack einer - speziell in ihrer Heimatstadt New York - gebeutelten Nation, die von Donald Trump als Präsident geführt wird - taugt dieses Musikwerk jedoch bestens. Übrigens auch mit persönlichem Segen der Künstlerin, die sich im Interview mit der Nachrichetnagentur teleschau ungewohnt explizit zur Lage der Nation äußert: „Einerseits sind wir ein geteiltes Land, weil viele Dinge sich in eine schlechte Richtung entwickelt haben. Die Gesellschaft wurde umrangiert, sie hat sich verändert. Viele Leute sind wütend. Amerika wurde verpfuscht und was das Schlimme ist - es müsste nicht so sein.“