"Ich bin glücklich!", bekräftigte Kristina beim "Bachelor"-Nachtreffen vor wenigen Wochen. "Es ist kompliziert, aber alles im Leben ist machbar!" Jetzt haben sich die Tänzerin und Daniel Völz getrennt. (MG RTL D)

Sie waren angetreten, die „große Liebe“ zu finden. Doch wie so vielen ihrer Vorgänger war auch dem „Bachelor“-Traumpaar des Jahrgangs 2018 keine lange Zweisamkeit vergönnt. Daniel Völz und Kristina Yantsen haben sich nur wenige Wochen nach Ausstrahlung des romantischen Staffelfinales getrennt. Das gab die 25-jährige Tänzerin bei einem Dreh für das RTL-Magazin „Explosiv“ unter Tränen zu Protokoll.

Anfangs seien „Bachelor“ Daniel und seine Freundin „noch guter Dinge“ gewesen, heißt es in einem Bericht des Kölner Senders. Dann aber sei Kristina „zusammengebrochen“ und habe das Liebes-Aus der beiden verkündet. Während der Rosenkavalier der diesjährigen Ausgabe der Kuppelshow nur von einem „Streit“ wissen wollte, habe das Management der beiden die Trennung inzwischen bestätigt. Gerüchte, dass die Liaison vorbei sein könnte, gab es schon länger. Auch weil gemeinsame öffentliche Auftritte des Paares bislang kaum stattfanden.

Bachelor Daniel Völz hat sich für Kristina entschieden, ein Paar sind die beiden nun aber nicht mehr. (MG RTL D)

Nach körperlichen und verbalen Backpfeifen in Serie für ihn blickt „Bachelor“ Daniel auf ein eher unrühmlich verlaufenes TV-Engagement zurück. Eine Bewerbung für den Show-Ableger „Bachelor in Paradise“ käme aber vermutlich zu spät. Die Sendung, in der Ex-„Bachelor“-Teilnehmer eine zweite Chance auf die große Liebe erhalten, startet bereits am Mittwoch, 9. Mai.

Hintergründe über das Liebes-Aus von Daniel und Kristina berichtet das RTL-Magazin „Explosiv“ in seiner Freitagsausgabe um 18 Uhr.