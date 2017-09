Nach einem Auftritt des konservativen Kommentators Milo Yiannopoulos halten Anhänger ein Pepe-Banner und eine USA-Flagge hoch. (Reuters)

Gibt man „Pepe der Frosch“ in eine Suchmaschine ein, erscheint als erster Vorschlag „Meme“. Fast jeder, der regelmäßig in den sozialen Medien unterwegs ist, hat zumindest schon einmal ein Bild mit dem grünen Frosch und seinen großen Augen gesehen, wenn nicht sogar mit "Gefällt mir" versehen oder geteilt.

Der zweite Vorschlag, den Google macht, lautet „Hasssymbol“. Und wenn man "Pepe der Frosch" auf Englisch eingibt (Pepe the frog), schlägt die Suchmaske „nazi“ vor. Was hat Pepe der Frosch mit Hass und Nazis zu tun? Zunächst einmal gar nichts. Pepe stammt aus der Feder des in Los Angeles lebenden Zeichners Matt Furie. 2005 erschien Pepe erstmals in einem Webcomic. Damals stand neben dem Frosch die Sprechblase „feels good man“ – fühlt sich gut an. Ein Jahr später erschien der Comic als gedruckte Version.

Unpolitische Figur

Furie hat den Frosch als unpolitische Figur kreiert. Doch im Netz verselbständigte er sich und wurde zum Internetphänomen. Zahlreiche Memes zeigen den Frosch mit lustigen, teilweise aber beleidigenden oder sogar rassistischen Sprüchen. Das ist nicht im Sinne des Zeichners.

Besonders entsetzt zeigte Furie sich, als Trump-Anhänger und Unterstützer der rechtsradikalen Alt-Right-Bewegung während des US-Wahlkampfs immer wieder politische Pepe-Memes in den sozialen Medien teilten. Das Wahlkampfteam von Hilary Clinton und die Organisation „Anti-Defamation League“ erklärten den Frosch zu einem Symbol von Hass und Rassismus. Auch Medien wie die englische Zeitung "The Guardian" hat Pepe als Hasssymbol deklariert.

Laut Medienberichten geht Zeichner Furie inzwischen rechtlich gegen diejenigen vor, die Pepe als rassistische Figur für ihre Propaganda missbrauchen. Dafür verschickt er Abmahnungen und pocht auf sein Urheberrecht. Er hat eigens den Hashtag #SavePepe ins Leben gerufen, um seinen Frosch wieder positiv zu besetzen und die negativen und teils rechtspopulistischen Memes aus dem Internet zu verbannen.

Einige Nutzer im Internet haben für Furie nur Häme übrig und verwenden seinen Hashtag, um noch mehr rassistische Memes zu verbreiten. Andere schreiben, man könne Pepe nicht stoppen. Tatsächlich finden sich im Internet fast zwei Millionen Einträge zu "Pepe Meme". Diese können schwerlich kontrolliert und ihre Verbreiter alle abgemahnt werden.