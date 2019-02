Mit seinen weltweit rund 800 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ist der Super Bowl das wohl meistgesehenste Sportevent des Jahres. In der Halbzeit des Finalspiels zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams hat die Washington Post erstmals während des Super Bowls Werbung geschaltet. In einem einminütigen Werbespot thematisiert die Zeitung darin die Rolle der Pressefreiheit in der Demokratie.

Zu hören ist die Stimme des Schauspielers Tom Hanks, der in dem Film "Die Verlegerin" den früheren Post-Chefredakteur Ben Bradlee spielt. Hanks spricht sich in dem Werbespot für die Pressefreiheit aus. Dazu werden Bilder von der Freiheitsstatue, von getöteten oder vermissten Journalistinnen und Journalisten und von geschichtlich relevanten Ereignissen wie dem Flug zum Mond gezeigt. Überschrieben ist der Spot mit dem Motto der Post "Democracy dies in Darkness", "Demokratie stirbt im Dunkeln".

Der Spot solle darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Pressefreiheit für eine Demokratie sei und damit auch ein Zeichen in Richtung weißes Haus und gegen die Attacken von Präsident Trump gegen vermeintliche Fake-News setzen, berichtet der Tagesspiegel. Doch diese Botschaft kommt nicht nur gut an.

In den sozialen Medien wird auch diskutiert, ob es zu rechtfertigen ist, für einen Werbespot mehr als fünf Millionen US-Dollar zu bezahlen. Ein User fragt zum Beispiel, wie viele Journalistinnen und Journalisten von den Millionen angestellt werden könnten.