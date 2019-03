Ubisofts letzter Hit im noch laufenden Geschäftsjahr und für den Hersteller vermutlich eine sichere Bank: die Endzeit- sowie Multiplayer-Schlacht "The Division 2". (Ubisoft)

Beim französischen Spiele-Primus Ubisoft dürften gerade die Sektkorken knallen: Nach einer jahrelangen und erbitterten Schlacht gegen den Medien-Riesen Vivendi hat der endlich seine letzten Anteile an dem Games-Unternehmen abgestoßen - die mögliche feindliche Übernahme durch Vivendi ist damit wohl endgültig vom Tisch. Seit 2016 hat sich der Konzern immer mehr Anteile an Ubisoft gesichert und wenig später sogar dessen Partner-Unternehmen Gameloft übernommen, woraufhin Michel Guillemot - der Bruder von Ubisoft-Chef Yves Guillemot - seinen Posten an der Spitze des Mobile-Studios räumte.

Schließlich ließ Yves Guillemot in dem spannenden Wirtschafts-Krimi keine Möglichkeit ungenutzt, um eine Übernahme durch Vivendi abzuschmettern. Immerhin befürchtete der Gründer und langjährige Geschäftsführer des Unternehmens einen dramatischen Verlust von Kreativität und Flexibilität, sollte das Medien-Konglomerat die Geschicke des Spiele-Herstellers lenken. Darum brachte der Ubisoft-Boss eine nicht unbeträchtliche Geldsumme auf, um selber dicke Aktien-Pakete an seiner Firma zu erstehen, um sie vor dem Zugriff durch Vivendi zu sichern. Außerdem sicherte man durch ein Geschäft mit dem chinesischen Online-Gigant Tencent weitere fünf Prozent an Unternehmensanteilen.

Tanzen vielleicht noch dieses Jahr auf den Multiplayer-Wellen: die Piraten-Pötte aus "Skull & Bones". (Ubisoft)

Glänzende Geschäfte

Nachdem Vivendi - gegen den Willen großer Teile des Managements - bereits 2018 beträchtliche Anteile an Ubisoft wieder abgestoßen hatte, gingen nun die letzten Aktienpakete an dem französischen Hersteller über den Tisch. Damit ist die Gefahr durch Vivendi offiziell vom Tisch. Weil Ubisoft während der letzten zwei Jahre mit Titeln wie „Assassin's Creed Origins“ oder „Odyssey“ ein ungewöhnlich starkes Produkt-Portfolio vorweisen konnte, hat Vivendi bei dem Verkauf der Papiere sogar ordentlich Gewinne gemacht: Angeblich klingelte die Kasse des Konzerns für über 1,2 Milliarden Euro, manche Analysten reden sogar von fast zwei Milliarden.

Ob der Publisher für das laufende Geschäftsjahr ein ähnlich starkes Programm aufweisen kann, ist indes unbekannt: Für die Zeit nach der Online-Schießbude „The Division 2“ am 15. März sind keine Spiele-Veröffentlichungen aus der europäisch-kanadischen Blockbuster-Fabrik bekannt. Angeblich will man bis März 2020 drei bis vier weitere Games vom AAA-Kaliber bringen, darunter vermutlich die „Assassin's Creed“-ähnlichen Multiplayer-Seeschlachten aus „Skull & Bones“.