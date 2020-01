Im Jahr 2009 löste sich die Band Oasis auf. Nun behauptet Liam Gallagher (rechts) in einem Twitter-Post, er habe einen Anruf von seinem Bruder und ehemaligen Bandmitglied Noel bekommen. Dieser wünsche sich eine Reunion von Oasis. (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Vor mehr als zehn Jahren löste sich die britische Popband Oasis auf. Seitdem versuchen sich die beiden Brüder Liam und Noel Gallagher als Solokünstler. Doch sie konnten nicht wirklich an die Erfolge von Oasis anknüpfen. Nun überraschte Liam Gallagher mit einem Twitter-Post die Fans, in dem er eine Reunion der Band andeutete - mal wieder.

„Ich überlege, mich nach meinem dritten Album als Solokünstler zurückzuziehen, da ich gerade einen Anruf meines Bruders erhalten habe, der mich bat, Oasis 2022 wieder aufleben zu lassen, wenn ihr an das Leben nach der Liebe glaubt“, schrieb der 47-Jährige. Wie ernst er das meint, bleibt abzuwarten - schließlich ist es nicht das erste Mal, dass die notorisch zerstrittenen Brüder laut über eine Wiedervereinigung nachdenken, ohne diese dann auch umzusetzen.

Liam und Noel Gallagher gründeten die Band Oasis im Jahr 1991. Vor allem in den 90er-Jahren feierten sie große Erfolge mit Songs wie „Wonderwall“ (1995), „Don't Look Back in Anger“ (1996) oder „D'You Know What I Mean?“ (1997). Ihr letztes Album „Dig Out Your Soul“ erschien im Jahr 2008.