Die heftigen Bisswunden am Hals ihres Leichenfundes in einem Bremer Park stellt die Ermittler (von links: Sabine Postel, Oliver Mommsen und Matthias Brenner als Rechtsmediziner Dr. Katzmann) vor ein Rätsel. (Radio Bremen / Christine Schröder)

Ihr vorletzter Fall führt die Bremer Ermittler Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) ins dunkle Herz des Mythischen. Eine junge Frau wurde nachts im Park zerfleischt. Ihre tödlichen Bisswunden am Hals stammen offenbar von einem Menschen. Hat die junge Nora Harding (Lilith Stangenberg) etwas damit zu tun, die zurückgezogen mit ihrem kranken Vater (Cornelius Obonya) lebt, sich Rinderblut schicken lässt und nur in der Dunkelheit nach draußen tritt? Drehbuchautor und Regisseur Philip Koch („Picco“) zauberte mit dem „Tatort: Blut“ einen Fall, der dem klassischen Grusel- und Angstkino huldigt. Vor allem Oliver Mommsen darf sich diesmal auszeichnen. Nach einer Bissattacke entdeckt Stefreund einen seltsamen Transformationsprozess - an sich selbst.

Dass „Blut“ aus Herzenslust mit Genrevorbildern spielt, erfährt der Zuschauer gleich in der Eröffnungssequenz. Da schauen drei Freundinnen einen arg splatterigen Gruselfilm. „Mann, ist das mies. Wer zum Teufel schaut sich so was noch an?“, langweilt man sich, als eine Krummsäbelhand effektvoll durch die Zimmertür piekst und ihr schreiendes Opfer würgt. Natürlich wird den drei Girlfriends die lässige Distanz bald ausgetrieben. Niemand zweifelt ungestraft am übersinnlich Bösen - zumindest nicht im Gruselfilm.

Ihr vorletzter Fall führt die Bremer "Tatort"-Ermittler Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) auf übersinnliches Terrain. Oder doch nicht? (Radio Bremen / Christine Schröder)

Dass der vielfach preisgekrönte Filmemacher Philip Koch - das Drehbuch schrieb er gemeinsam mit Holger Joos („Tatort: Freies Land“) - ausgerechnet den Bremer Ermittlern einen solchen Film in die bald abgewickelte Dienststube zaubert, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Kaum eine TV-Kommissarin ist spröder und nüchterner als die alteingesessene Inga Lürsen. Fast zwangsläufig kommt ihr in diesem „Tatort“ die Rolle einer zweifelnden Beobachterin zu. Diese wird sie mit einem eher konservativen ARD-Publikum teilen, das kopfschüttelnd oder schimpfend vor diesem Krimi sitzen dürfte, während es - wie die drei Freundinnen der Eingangssequenz - über den Film lästert.

Wie viel besser, natürlich nur aus künstlerischer Sicht, hat es da Oliver Mommsen als Stedefreund getroffen. Ihm kommt der fleischige Part des Plots zu. Selten durfte der Schauspieler so viel Angst und Pein spielen. Seine Figur steht stellvertretend für all jene der Logik Verhafteten, denen die mögliche Existenz des Übersinnlichen zumindest ab und zu einen Schauer über den Rücken jagt.

Nora (Lilith Stangenberg) und ihr Vater Wolf Harding (Cornelius Obonya) leben zurückgezogen - im Dunkeln. (Radio Bremen / Christine Schröder)

Ein Coup des Bremer Genre-„Tatorts“ ist natürlich die Verpflichtung der Berliner Ausnahme-Schauspielerin Lilith Stangenberg. Bereits in Nicolette Krebitz' 2016 für sieben Deutsche Filmpreise nominiertem „Wild“ spielte die 30-Jährige eine Frau, die sich einen Wolf fängt und mit ihm gemeinsam in ihrer Plattenbauwohnung „verwildert“. Das verstörende, gleichwohl inspirierende Drama war einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre. Und Stangenbergs Rolle darin weist durchaus Bezüge zu ihrer Episodenhauptrolle im „Tatort“ auf. Natürlich darf an dieser Stelle nicht verraten werden, wie Philip Kochs zitatreiche Huldigung an Filme wie „Nosferatu“ und andere Vampirklassiker ausgeht. Nur soviel: Annette Strelow, Fiction-Chefin bei Radio Bremen, sagt über den neusten „Tatort“ ihres Hauses, er sei kein Experiment. Heißt das, dass es Vampire wirklich gibt?