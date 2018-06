Beamte mit Atemschutzmasken waren beim Zugriff auf den Tunesier im Einsatz. (dpa)

Bei der Festnahme eines 29-jährigen Tunesiers im Kölner Stadtteil Chorweiler wurde in dessen Wohnung offenbar Rizin gefunden, ein hochwirksames Gift. Das berichtet unter anderem der "Kölner Stadt-Anzeiger". Das Blatt beruft sich auf Informationen aus Ermittlerkreisen.

Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen des Verdachts einer "schweren staatsgefährdenden Gewalttat". Das sagte eine Karlsruher Behördensprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Köln. Wegen der "besonderen Bedeutung des Falls" habe man die Ermittlungen gegen den Tunesier an sich gezogen. Ein terroristischer Hintergrund sei "in Erwägung zu ziehen".

Spezialkräfte hatten am Dienstagabend die Wohnung des Mannes in einem Hochhaus gestürmt und unter anderem verdächtige Substanzen sichergestellt. Wie unter anderem der "Kölner Stadtanzeiger" berichtet, soll es sich um Rizin handeln, das möglicherweise in einem Sprengsatz eingearbeitet werden sollte. Rizin ist ein giftiges Protein aus den Samen des Wunderbaums aus der Familie der Wolfsmilchgewächse und gilt als drittgiftigster Stoff der Welt. Schon kleine Mengen können einen Menschen töten.

Kinder in Obhut genommen

Der Verfassungsschutz war auf den 29-jährigen Tunesier aufmerksam geworden, weil dieser bei einem Versandhändler Stoffe bestellt hatte, aus denen ein Sprengsatz hergestellt werden könnte, berichtet der Spiegel. Auch soll der Tunesier Samen der Pflanze bestellt haben, aus denen Rizin gewonnen werden kann. Als der 29-Jährige dann auch noch eine dafür nötige Chemikalie gekauft habe, sei die Polizei eingeschritten.

Die Frau des Tunesiers, die ersten Angaben zufolge ebenfalls festgenommen worden war, wird nicht beschuldigt, betonte die Bundesanwaltschaft. Die Stadt Köln verwies darauf, dass sie die Kinder des Ehepaares nicht unter ihre Obhut genommen habe, wie zuvor von der Polizei berichtet worden war. Es treffe nicht zu, dass das Jugendamt involviert sei, erklärte eine Sprecherin. (dpa/rab)