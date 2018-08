Am Busbahnhof Huckelriede soll ein Gedenkort entstehen. (Walter Gerbracht)

30 Jahre nach dem Gladbecker Geiseldrama, das sich phasenweise auch in Bremen abspielte, soll mit der Einrichtung einer Gedenkstätte am Huckelrieder Busbahnhof der damaligen Opfer gedacht werden. Dafür hat sich am Mittwoch die Bürgerschaft einstimmig ausgesprochen. Das Parlament forderte den Senat zudem auf, mögliche Lücken im Opferschutz auf Landesebene zu schließen.

Der Umgang mit den Betroffenen in den Monaten nach den schrecklichen Ereignissen vom August 1988 sei teilweise unwürdig gewesen, so der Tenor der Debatte. In Huckelriede waren am 17. August 1988 etwa 30 Passagiere eines Linienbusses von den Bankräubern Hans-Jürgen Rösner und Dieter Degowski als Geiseln genommen worden.

Die anschließende Irrfahrt durch Norddeutschland endete für die meisten Insassen nach bangen Stunden mit der Freilassung, nicht aber für einen Jugendlichen, der an der Autobahnraststätte Grundbergsee von Rösner erschossen wurde, und für eine junge Frau, die in der Schlussphase des Dramas bei einem Befreiungsversuch durch die Polizei ums Leben kam.

Ein Untersuchungsausschuss der Bürgerschaft legte später das ganze Ausmaß polizeilicher Inkompetenz während des Einsatzgeschehens offen. Auch der spätere Umgang mit den Opfern und ihren Angehörigen zeugte von Hilflosigkeit, zumindest von wenig Fingerspitzengefühl: An einzelne Betroffene wurden nach intransparenten Kriterien Entschädigungszahlungen geleistet, der Senat lud die traumatisierten Businsassen und die Hinterbliebenen der Todesopfer im Dezember 1988 zu einem adventlichen Kaffeetrinken ein.

Abgeordnete aller Fraktionen waren sich am Mittwoch darin einig, dass ein würdiges Gedenken an die Ereignisse vom August 1988 lange überfällig sei. "Warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht?", fragte der CDU-Politiker Jens Eckhoff, von dem die Initiative für die gemeinsame Entschließung von CDU, SPD, Grünen und Linken ausgegangen war.

Eckhoff bat die Leidtragenden des Geiseldramas und deren Angehörige im Namen seiner Parlamentskollegen um Entschuldigung für Versäumnisse, die sich die staatlichen Akteure von damals zurechnen lassen müssten. Diese Bekundung komme "spät, sehr spät, ich hoffe: nicht zu spät", so Eckhoff.

Weitere Redner wie der Grünen-Innenpolitiker Björn Fecker und die Linken-Fraktionsvorsitzende Kristina Vogt riefen in Erinnerung, dass die Tage des Gladbecker Geiseldramas auch ein dunkles Kapitel für die Medien gewesen sei. Einzelne Vertreter hatten sich als Akteure in das Geschehen eingemischt und den Schwerverbrechern Rösner und Degowski eine öffentliche Bühne geboten.

Auch Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) beklagte in der Rückschau "mediale Tabubrüche" und ein Versagen der Polizei. Er kündigte an, dass Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) und Polizeipräsident Lutz Müller Ende Juni "in einem sehr geschützten Raum" mit Betroffenen der Geiselnahme und Angehörigen von Opfern zusammenkommen wollen, um über die Geschehnisse vom August 1988 zu sprechen. Bei der Gestaltung des geplanten Erinnerungsortes wolle sich der Senat eng mit dem Neustädter Beirat abstimmen, in dessen Zuständigkeitsbereich der damalige Huckelrieder Tatort liegt.