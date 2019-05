Die Frau, die Terrasse, der Himmel, das Meer: In "Riviera" ist alles schön. Im August wird auf Sky Atlantic die zweite Staffel ausgestrahlt. (Sky UK Limited)

Schon der Name klingt schick: „Riviera“ - das duftet nach Sommer, Sonne, Strand und Glamour ohne Ende. Tatsächlich ist die Sky-Produktion eine der stylischsten Dramaserien aller Zeiten - und laut Sky-UK auch das mit bislang 20 Millionen Downloads in Großbritannien erfolgreichste Sky Original. Nun wurde verkündet, dass der Thriller mit einer umwerfenden Julia Stiles in der Hauptrolle in eine dritte Staffel geht. Im Herbst sollen die Dreharbeiten beginnen - vorher, im August, feiert die zweite Staffel in Deutschland auf Sky Atlantic Premiere. In England startete die Ausstrahlung von Season 2 bereits jetzt.

Es geht um Kunst, Intrigen, Mord und viel, viel Geld: Die Sky-Serie „Riviera“ spielt vor der sonnendurchfluteten Kulisse Südfrankreichs in der Welt der Superreichen. Julia Stiles (38) stöckelt auf Absätzen herum, die mindestens so aufregend sind wie die traumhafte Kulisse der Côte d'Azur - wenn sie nicht gerade im ganz kleinen Schwarzen oder im luftigen Edeldesignerfummel im Pool liegt oder, was zu ihrem Leidwesen ziemlich oft geschieht, mit mafiösen Schwerverbrechern, geheimen Verschwörungen und intriganten Familienbanden fertig werden muss.

Julia Stiles spielt die Kunstexpertin Georgina Clios. (Sky UK Limited)

Die Hauptdarstellerin scheint großen Gefallen an dem Stoff und ihrer Rolle gefunden zu haben - jedenfalls wird sie bei der dritten Staffel sogar zur Executive Producerin aufsteigen. Zal Bennett von Sky Entertainment bezeichnet „Riviera“ als „glamouröseste Serie der Welt“, und wahrscheinlich liegt er damit richtig. Am Freitag erklärte er: „Wir sind so stolz auf diese Sky-Originalserie“ und versprach noch mehr Intrigen, Gefahren und Schönheit.