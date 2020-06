Papa Matthias Reim, Mama Michelle: Marie Reim feiert mit "14 Phasen" ihr Albumdebüt. (Sony)

Aus der Wiege auf die Showtreppe. Anders kann es gar nicht sein, wenn man die einzige gemeinsame Tochter aus der einstigen Schlagertraumvereinigung Michelle und Matthias Reim ist. Marie Reim hat mit 20 Jahren die Wiege natürlich längst verlassen, an der Silbereisen'schen Showtreppe gab es dabei tatsächlich kein Vorbeikommen: Vor knapp acht Jahren trat sie das erste Mal gemeinsam mit Michelle beim „Herbstfest der Überraschungen“ auf. Rührende Worte für die Mama las die Kleine im Abendkleid von einem Zettel vor: „Danke, dass es Dich gibt. Ich lass Dich nie mehr gehen.“ Im Anschluss sangen die beiden samt Kinderchor „Gib nicht auf“. Heute sieht es im Mutter-Tochter-Verhältnis womöglich etwas anders aus. Es krachte zuletzt gewaltig zwischen den beiden. Das zumindest berichteten die einschlägigen Gazetten. Mit „14 Phasen“ erscheint Marie Reims Albumdebüt, umrankt von Trubel und Aufmerksamkeit.

Bereits damals, zurzeit des ersten Auftritts 2012, muss die kleine Marie mitbekommen haben, was zu einem solchen Schlagerleben zwangsläufig gehört: „Egal, was die Presse schreibt: Ich weiß, wie Du bist, wie du Dich verhältst. Ich kenne Dich, und ich weiß, was daran wahr und was falsch ist“, stand ebenfalls auf ihrem Zettel geschrieben. Michelle hat es wahrlich nicht immer leicht gehabt mit der Presse. Dutzende Lästereien wurden dort nachgezeichnet, Outfit-Fails, gesundheitliche Probleme und was nicht alles. Doch bessonders berichtenswert ist für Szenebeobachter seit jeher das Liebesleben der heute 48-Jährigen. Neuester Fall - lässt man noch neuere Trennungsgerüchte links liegen: Michelle habe Tochter Marie den Freund ausgespannt.

Inszenierung ist manchmal alles im Schlager-Business. Das sollte kein Problem sein für Newcomerin Marie Reim. (Anelia Janova)

So geht Schlager, so geht Schlagerstar

Das sitzt. Kommentiert, bestätigt und ausgewalzt ist der Vorfall aus dem Februar längst und ausführlich. Auf „14 Phasen“ ist kein Platz dafür. So ist die Single „Weil das Mädels so machen“ nicht etwa die ersehnte Beschwichtigung und Versöhnung, sondern nur die superkecke, superfetzige Girly-Erzählung vom Zappelnlassen und Erobert-werden-Wollen. Ja, Marie Reim macht auch Schlager - und benötigt dank ihrer Vita keine Erklärung, was diesen ausmacht. Das sachkundige Hamburger Produzententeam Madizin (Helene Fischer, Kerstin Ott, Glasperlenspiel, Vanessa Mai und Michelle) bereitet dafür die gewöhnliche musikalische Umrandung.

Im ersten Drittel von „14 Phasen“ und in später eingesprenkelte Songs wie „Wofür“ hieven sie den Jungstar dafür in dreistellige BPM-Bereiche. EDM-Fitzeleien und Reims langer Atem sollen zu mehr auffordern als nur zum ollen Discofox. Wenn die tatsächlich grob in Liebesphasen eingeteilte Platte nach etwas karibischer Sommerpartystimmung („Sonne“, „Bei mir ist immer Sommer“) zu den trüberen Tagen gelangt, wird auch die Musik leiser und sanfter. In „Wofür“ wird noch nachgetrauert, im stolzen „Ich bin satt“ und im trotzigen „Immun“ ist längst abgerechnet. Die Newcomerin vermag die Gefühlspalette mit ihrer Stimme abzuklappern. Eine Eigenheit, die etwa ihre immer etwas quengelig-quietschende Mutter Michelle in Charts und Herzen beförderte, transportiert das Debüt aber nicht. Vielleicht kommt das noch, vielleicht wurde das Markante fürs Debüt ein wenig glattgebügelt, vielleicht ist das auch zweitrangig, wenn man als Tochter von Michelle und Matthias Reim aufgewachsen ist. Das in die Wiege gelegte Talent ist jedenfalls nicht zu überhören. Und just schreibt eine Nachrichtenseite „Po-Blitzer-Alarm“! - Marie Reim ist im Schlagerbusiness auf jeden Fall längst angekommen.