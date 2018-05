3,1 Millionen Verkäufe in nur drei Tagen: Kratos' neues "God of War"-Abenteuer knackt die Verkaufsrekorde von "Horizon" und "Last of Us" als die schnellsten PlayStation-Only-Topseller. (Sony)

Sonys neues „God of War“-Abenteuer ist erst seit zwei Wochen erhältlich und schon ein Rekord-Brecher: Dem Hersteller zufolge hat man von Kratos' Odyssee bereits während der ersten drei Tage 3,1 Millionen Exemplare abgesetzt und damit dem am schnellsten verkauften PlayStation-Exklusivtitel überhaupt abgeliefert. Nicht mal die bisherigen Rekordhalter „Last of Us“ und „Horizon: Zero Dawn“ kommen an dieses Ergebnis heran.

Auch die Serien-Fans waren inzwischen nicht untätig: So hat der für seine „No Hit Runs“ bekannte Youtuber Faraaz Kahn die Klopperei auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad - dem „God of War“-Modus - gelöst, ohne dabei auch nur einen Treffer einzustecken. Dafür hat Kahn das Action-Adventure vom Anfang bis zum Endkampf unter den Start-Bedingungen gespielt, also kein neues Ausrüstungsstück angelegt oder auch nur eine einzige Fähigkeit gekauft beziehungsweise verbessert. Resultat ist das härteste „God of War“-Spielerlebnis überhaupt, bei dem nur ein Treffer zum sofortigen „Game Over“ führt.