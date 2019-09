"Free" hat Iggy Pop sein neues Album genannt. "James Bond" heißt eine Single daraus. (Universal Music)

„Free“ ist das sage und schreibe 18. Solo-Studioalbum des amerikanischen Rock-Paten Iggy Pop. Darauf befreit sich der 72-Jährige von den Fesseln der Erwartungshaltungen und versucht sich sowohl an atmosphärischem Jazz als auch an kantenlosen Gedichtrezitationen.

Nach der Tour zum Vorgänger „Post Pop Depression“ habe er sich ausgelaugt gefühlt, wird Iggy Pop im Begleitmaterial zitiert. Er habe seine Sonnenbrille aufsetzen wollen, sich abwenden und abhauen. Das Bedürfnis nach Freiheit bezieht sich also in diesem Fall wohl auf die Freiheit von Erwartungshaltungen und beruflichen Verpflichtungen. Anstelle des Ritts in den Sonnenuntergang ist Iggy Pop aber aus diesem Gefühl heraus ein neues Album zugeflogen.

72 Jahre und erstaunlicherweise ziemlich freundlich: Iggy Pop legt sein 18. Studio-Soloalbum vor. (Universal Music)

Als ersten Vorgeschmack veröffentlichte er nicht etwa eine eingängige Single, sondern das Intro „Free“, auf dem seine Stimme nur zwei Sätze spricht und eine Trompete die Melodieführung übernimmt, während im Hintergrund atmosphärische Hörner und Synthesizer zu hören sind. Die Nummer klingt eher nach Kammerjazz denn nach Rockmusik und deutet einen Stilwandel an.

Ein Blick auf die Besetzung bekräftigt diese Vermutung. Wurde der Vorgänger noch von Queens of the Stone Age-Frontmann Josh Homme produziert, arbeitete Iggy Pop für „Free“ mit Jazztrompeter Leron Thomas und der Ambient-Band Noveller zusammen. „Post Pop Depression“ war bereits das Selbstgespräch eines sehr schwermütigen Rockstars, auf „Free“ sind nun die Gitarrensolos konsequent durch Trompetensolos ersetzt, und selbst die Akkorde weichen an vielen Stellen dem Bläsersatz. Auf den ersten Takten von „Page“ versucht sich Pops tiefe Stimme an einem Vibrato, das unpräzise zwischen den Tönen pendelt, und es wird deutlich, warum er auf ruhigen Songs meist näher am gesprochenen Wort ist denn an Gesang - auch das klingt aber vorsätzlich, wenn auch gerade nicht wohlüberlegt, sondern eben: befreit.

Zeit für Lyrik

Unangenehm wird es erst, wenn er gen Ende des Albums beginnt, Gedichte vorzutragen - eines aus der posthum erschienenen Gedichtsammlung von Lou Reed, sowie Dylan Thomas' „Do not go gentle into the good night“, dessen letzte Zeilen im englischsprachigen Raum ungefähr so bekannt sind wie in Deutschland die ersten Zeilen des Erlkönigs. So gut sich Iggy Pops Stimme auch für Spoken-Word-Musik eignet, ist das kaum weniger spießig als eine Goethe-Rezitation des späten Achim Reichel. „Love and sex may occur to you, but they won't solve the darkness“, ist schließlich eine der Zeilen aus dem vermutlich selbst verfassten Gedicht, das das Album beschließt und klingt, als würde ein 72-jähriger Rockstar versuchen, für einen Instagram-Post eine tiefgründig klingende Caption zu finden.

Die erste Hälfte dieses Spätwerks lässt in ihren besten Momenten noch an „Blackstar“ denken, das ähnlich experimentierfreudige letzte Album von Iggy Pops engem Freund David Bowie. Gen Ende wirkt der Sänger dann aber nicht nur befreit, sondern auch etwas altersmilde -oder schlicht uninteressant.