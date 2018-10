War mit über 500.000 verkauften Einheiten allein in Deutschland der große Abräumer im September: "FIFA 19" von Electronic Arts. (Electronic Arts)

Ab September erscheinen klassisch die meisten Games-Blockbuster des Jahres. Doch dass gleich vier Top-Seller auf einen Monat fallen, die einen Sales-Award einheimsen, ist ungewöhnlich: Einen Sonderpreis für mehr als 500.000 verkaufte Spiele hat „FIFA 19“ von Electronic Arts eingeheimst. Nicht ganz so gut lief es für Sonys PS4-exklusives Action-Adventure „Marvel's Spider-Man“ - aber mit mehr als 200.000 verkauften Exemplaren und einem Platin-Pokal kann man noch immer mehr als zufrieden sein. Gold gab's dagegen für gleich zwei Spiele: Sowohl „Shadow of the Tomb Raider“ als auch „Forza Horizon 4“ sind beide mindestens 100.000 Mal über deutsche Ladentheken gegangen.