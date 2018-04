Goldgräber-Legende David Millar präsentiert die DMAX-Sendung "Goldrausch am Yukon - Das Abenteuer deines Lebens". (DMAX)

Die Goldgräberstimmung in Sachen Fernsehrevolution lässt langsam nach - Zeit also, sich wieder der echten Suche nach echtem Gold anzunehmen. Dachte sich auch der Münchner Privatsender DMAX und erfand die Eigenproduktion „Goldrausch am Yukon - Das Abenteuer deines Lebens“. In 40 Tagen sollen in dem Reality-Format zwölf talentierte Kandidatinnen und Kandidaten zu echten Goldgräbern ausgebildet werden.

Als Moderator und Ausbilder fungiert kein Geringerer als der legendäre Goldgräber David Millar, der zugleich als Juror entscheidet, welcher Teilnehmer am Ende den Hauptpreis gewinnt: ein eigenes Gold-Unternehmen am sagenumwobenen Yukon. Einfach wird die Aufgabe nicht: „Viele Menschen stellen sich meinen Job richtig leicht vor, dabei ist das harte Arbeit und ein ganz eigener Lifestyle. Dafür muss man gemacht sein“, so Millar, der im Gold-Business seines Vaters aufwuchs und in der Yukon-Gegend einige Claims besitzt.

Um 1900 war der Goldrausch am Yukon in vollem Gange. (Hulton Archive/Getty Images)

Im Mittelpunkt der Sendung steht die abenteuerreiche Ausbildung, die zeigen soll, wer durchhält; gefragt sind Teamgeist, Ausdauer, Kraft und Motivation. Der TV-Show-Modus: „Wer nicht durchhält, muss gehen“, so Millar. Aktuell sucht der Sender der noch geeignete Kandidaten ab 18 Jahren, die im Juli und August bei der Sendung mitmachen wollen. „Träum nicht vom Gold - komm' und hol's dir“, heißt es im Trailer, der das „Abenteuer deines Lebens“ verheißt.