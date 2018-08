Elvis Presley - Where No One Stands Alone (RCA)

Es ist erstaunlich, dass über 40 Jahre nach Elvis' Tod immer noch Platten vom King auf den Markt kommen, doch die Fans zeigen sich immer wieder hocherfreut. „Where No One Stands Alone“ wird da keine Ausnahme sein. Doch es handelt sich diesmal nicht nur um ein einfaches Remaster früherer Songs, sondern um seine Gospel-Hits, die klanglich an heutige Standards angepasst und zum Teil neu eingespielt wurden. Unter anderem mit Musikern, mit denen Elvis Presley zu Lebzeiten zusammengearbeitet hat.

Ein absolutes Highlight ist der Titelsong, „Where No One Stands Alone“: Elvis' Tochter Lisa Marie singt mit ihrem Vater im Duett. Moderne Technik macht's möglich, und auch dieser Titel erzeugt das wohligwarme Gefühl im Bauch, das man von Presleys Gospel-Melodien seit jeher kennt und liebt. Für Lisa Marie sei es nach eigener Aussage „sehr bewegend“ gewesen, gemeinsam mit ihrem Vater zu singen. Seine Seele habe der Text von „Where No One Stands Alone“ gewiss auch berührt.

Endlich mal wieder etwas Neues von Elvis: Einige seiner schönsten Gospel-Songs wurden neu eingespielt und klanglich aufpoliert. (Sony BMG Archive)

Elvis' tiefe Verwurzelung im Gospel kann man in jedem einzelnen Song hören. Der Ausnahmekünstler ist mit der Musik groß geworden, und sie hat ihn ein Leben lang geprägt. Zudem durfte er mit Genregrößen wie Darlene Love oder Jim Murray zusammenarbeiten. Sie und viele mehr haben in verschiedenen Konstellationen seine Auftritte und Aufnahmen als Background-Sänger oder Instrumentalmusiker begleitet. Einige davon haben sich nun erneut ins Studio begeben und die Instrumental-Lines neu eingespielt.

Egal, ob bekanntere Titel wie „You'll Never Walk Alone“ und „Amazing Grace“ oder kleinere Gospel-Perlen wie „I, John“ und „In The Garden“: Die Aufnahmen treffen mit ihrer neuen Brillianz stets den richtigen Ton und lassen die Erinnerung an Elvis Presley und seine Leidenschaft weiterleben.

Man spürt, wie wichtig es den Produzenten Joel Winshanker, Andy Childs und Lisa Marie Presley war, den gefühlvollen Songs neues Leben einzuhauchen. Das nötige musikalische Feingefühl besitzt Tochter Lisa Marie als eigenständige Singer/Songwriterin in jedem Fall. Diese Liebe zu Elvis' Vermächtnis, gepaart mit der Erfahrung der Musiker und Produzenten, lassen „Where No One Stands Alone“ zu einem Album werden, das nicht nur Fans anspricht, sondern darüber hinaus eigentlich in jedes Gospel-Regal gehört.