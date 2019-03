Thomas Gottschalk bei einer Sendung im Jahr 2007. (Martin Schutt/dpa)

Es wurde schon lange darüber spekuliert, nun ist es offiziell: Thomas Gottschalk kehrt als Moderator der mittlerweile eingestellten Unterhaltungsshow "Wetten, dass...?" zurück - allerding nur einmalig. Anlass ist Gottschalks 70. Geburtstag im kommenden Jahr. "Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an - und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben", so ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de. Weitere Details zum "Wetten, dass..?"-Comeback, etwa den Produktionsort, stünden angesichts des frühen Planungszeitpunkts noch nicht fest, so das ZDF.

Gottschalk moderierte die Show zuletzt im Dezember 2011, nachdem sich Kandidat Samuel Koch ein Jahr zuvor bei einer Live-Show schwer verletzte. Nach Gottschalk übernahm Markus Lanz die Moderation, bis die Show schlussendlich im Dezember 2014 eingestellt wurde. (haf)