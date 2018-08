Reto Flückiger (Stefan Gubser) und Liz Ritschard (Delia Mayer) ermitteln nach einem Giftanschlag. (SRF/Hugofilm/ARD Das Erste/obs)

Kein Schnitt und direkte Ansagen ans Publikum: Die Auftaktfolge der neuen "Tatort"-Saison bietet mehr als die gewöhnliche Sonntagabend-Kost. „Die Musik stirbt zuletzt“ (Sonntag, 20.15 Uhr, ARD), der 14. Fall der bis dato eher Langeweile garantierenden Luzern-Reihe, ist ein Kunstwerk. Das Filmexperiment überzeugt mit einer packenden Handlung und der grandiosen Machart, die an das umjubelte Kino-Kammerspiel "Victoria" (2015) erinnert.

Publikum nah dran am Geschehen

Der betagte Milliardär Walter Loving (Hans Hollmann) lädt zu einem glamourösen Benefizkonzert mit jüdischem Orchester. Gleich nach den ersten Takten bricht ein Klarinettist zusammen. Er wurde vergiftet. Die zufällig anwesende Kommissarin Liz Ritschard nimmt den Fall in Abendgarderobe auf, ihr Kollege Reto Flückiger kommt im Fußballtrikot dazu. Bald zeigt sich, dass das Motiv des Täters mit Lovings zwielichtiger Rolle als Judenretter im Zweiten Weltkrieg zusammenhängt.

Hochdramatisches Ende

Dass dieser "Tatort" mehr mit einer Theateraufführung als mit einem Fernsehkrimi gemein hat, wird schon zu Beginn klar, als sich eine der Hauptfiguren wie ein Ansager an den Zuschauer wendet: "Eine erbärmliche Geschichte, aber Ihr werdet euren Spaß haben." Ohnehin ist das Publikum sehr nah dran am Geschehen, da Regisseur Dani Levy den gesamten Film in einem Take gedreht hat. Ein Wagnis, das überragend gelungen ist.

Und im Gegensatz zu der teils hanebüchenen Story von "Victoria" schafft es „Die Musik stirbt zuletzt“ dank seiner spannenden Geschichte, das Publikum über die kompletten 88 Minuten Laufzeit zu fesseln – hochdramatisches Ende inklusive.