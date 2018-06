Über das beste Abo-Game freuen sich im Juli "PlayStation Plus"-Kunden: Mit "Heavy Rain" gehen PS4-Besitzer auf die Jagd nach dem Origami-Killer. (Quantic Dream / Sony)

Kostenlose Spiele für Xbox- und PS4-Besitzer mit Premium-Online-Abo gibt es auch diesen Juli: So haben Kampfspiel-Fans mit Xbox One oder Xbox 360 Zugriff auf „Virtua Fighter 5: Final Showdown“. Ebenfalls ein Fall für die 360 oder den entsprechenden Kompatibilitätsmodus von Xbox One ist Ubisofts Agenten-Shooter „Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction“. Exklusiv für die aktuelle Xbox sind dagegen der schrille Twinstick-Shooter „Assault Android Cactus“ und die Kubus-Knobelei „Death Squared“, die außerdem über einen launigen Vier-Spieler-Modus verfügt.

Auch auf der PS4 wird im Juli kräftig ausgeteilt: Kunden mit „PlayStation Plus“-Abo kriegen die Online-Klopperei „Absolver“ um die Ohren gehauen. Wer's dagegen gerne etwas weniger kämpferisch habt, der hält sich an die PS4-Version von Quantic Dreams famosen Interaktiv-Thriller „Heavy Rain“ oder bricht auf der PS Vita aus dem Anime-Escape-Room in „Zero Escape: Zero Time Dilmma“ aus.

Anspruchsvolle Online-Klopperei, der es an Charakter und Profil mangelt: Scloclaps "Absolver" gehört ebenfalls zu den PS4-Spielen für Juli. (Sloclap)

Ebenfalls für die Vita, aber auch für PS4 verfügbar ist „Space Overlords“, in dem man per Level-Editor selbstgebaute Galaxien mit anderen Spielern teilt. Freunde von Pixel-Grafik schalten stattdessen ihre PS3 ein und installieren die witzige Geisterjagd „Extreme Exorcism“. Ebenfalls für die PS3 ist die HD-Version von Michel Ancels märchenhaftem Jump&Run-Klassiker „Rayman 3“.