Die "Superman-Drohne" auf dem Anflug auf das Atomkraftwerk Bugey (Nicolas Chauveau/ Reuters)

Sie wollten zeigen, wie verwundbar Atomkraftwerke (AKW) sind - also steuerten die Aktivisten von Greenpeace eine Drohne in Form einer Superman-Figur gegen die Außenwand des Kernkraftwerks Bugey in der Nähe von Lyon. Das kleine Fluggerät war zu klein, um tatsächlich Schäden an dem betroffenen Abklingbecken zu verursachen.

Der Betreiber des Werks bestätigte, dass zwei Drohnen gesichtet worden waren und die Polizei sich um eine gekümmert habe. In einem Video ist zu sehen, wie die zweite die Außenwand trifft.

Jetzt wird eine Anzeige gegen Greenpeace geprüft, da es in Frankreich, wie auch in Deutschland verboten ist, AKW zu überfliegen. Der Betreiber versicherte aber auch, dass die Gebäude des Kernkraftwerks gegen verschiedene Aggressionen abgesichert seien. Greenpeace äußerte sich dazu. Die Organisation wolle die "extreme Verwundbarkeit von Gebäuden, die mit viel Radioaktivität gefüllt sind" aufzeigen. (hee)