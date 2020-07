Zweiter Fall der Saarland-Krimireihe "In Wahrheit": In "Jette ist tot" muss Judith Mohn (Christina Hecke) im Fall eines toten Teenager-Mädchens ermitteln, deren Familie sie persönlich gut kennt. Auch Kollege Freddy Breyer (Robin Sondermann) macht sie sich auf die Suche nach dem Mörder. (ZDF / Manuela Meyer)

Als das ZDF im November 2017 mit „In Wahrheit: Mord am Engelsgraben“ eine neue Samstagskrimi-Reihe einführte, die im Saarland spielt, war das inhaltlich kein besonders weiter Wurf - zu klischeebelastet und betulich wirkte das Geschehen. Immerhin wurde das Schaffen der charismatischen Hauptkommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) im Grenzland-Revier ausnehmend stimmungsvoll in Szene gesetzt. Mit über sechs Millionen Zuschauern war das Debüt jedoch ein großer Zuschauererfolg. Der Folgefilm „In Wahrheit: Jette ist tot“ konnte daran im Februar 2019 mit 4,4 Millionen zwar nicht ganz anknüpfen, dem ZDF bereitete er aber dennoch überdurchschnittliche Werte. Nun wiederholt ARTE, Koproduzent der Reihe, den Fall eines jungen Mädchens, das von einer Rave-Party verschwindet und als blutüberströmte Leiche im Kofferraum eines belgischen Drogendealers endet.

Trotz psychologischem Einfühlungsvermögen überzeugt auch der zweite Fall nicht gänzlich. Als die Kommissarin, die private Probleme, nämlich Sorgen um den Fortbestand ihrer Ehe, plagen, die Leiche im Blümchenkleid zu sehen bekommt, durchfährt sie ein Schock: Natürlich kennt sie Jette Mertens (Franziska Brandmeier), sie ist die Tochter enger Bekannter. Schlimmer noch: Am Vorabend hatte die Ermittlerin, die damals privat unterwegs war, die junge hübsche Frau noch nachts auf der Party gesehen und sie dazu überredet, allein mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren. Dort kam Jette nie an.

Judith (Christina Hecke) muss Jettes Vater Frank Mertens (Hary Prinz) unangenehme Fragen stellen. (ZDF / Manuela Meyer)

Vierter Fall

Getrieben von Schuldgefühlen und dadurch im Umgang mit ihrem Team eher unkollegial kratzbürstig macht sich Judith Mohn auf die Täterjagd. Dass es der Drogen-Verkäufer, den die Polizei in Gewahrsam genommen hat, vermutlich doch nicht gewesen sein kann, wird nicht nur ihr immer deutlicher. Spuren führen in ein örtliches Jugendzentrum, in dem ebenfalls mit Crystal Meth gedealt wird. Und dann poppen auf dem Handy von Jettes jüngerer Schwester immer wieder ziemlich unzweideutige Chat-Botschaften auf.

Die Eltern Nicole (Sophie von Kessel) und Frank Mertens (Hary Prinz) wirken nach der Nachricht vom Tod ihrer Tochter Jette wie versteinert. (ZDF / Manuela Meyer)

Sarah (Emilie Neumeister) scheint deutlich mehr zu wissen, als sie den Ermittlern verraten möchte. Zum Glück gibt es mit dem pensionierten Ex-Kriminaler Markus Zerner (Rudolf Kowalski, „Stolberg“) einen väterlichen Ratgeber, an den sich Mohn in ihrer Not immer wieder wenden kann. Regisseur Matthias Tiefenbacher hat aus dem Drehbuch von Mathias Schnelting eine auf jugendlich getrimmte, dennoch ziemlich routiniert und eher überraschungsfrei abgespulte Krimierzählung gemacht, die mit den Phänomenen Cyber-Verführung, Stalking und der Manipulierbarkeit hormonell noch nicht allzu gefestigter Teenager spielt. Da steckt viel drin.

Mittlerweile kommt „In Wahrheit“ auf vier Fälle. Nach „Still ruht der See“, mit 7,1, Millionen ZDF-Zuschauern im Corona-April 2020 der bislang zuschauerstärkste Film, lief im gleichen Monat die Vorpremiere von „Jagdfieber“ bei ARTE. Ein ZDF-Sendetermin von Fall vier steht noch aus.