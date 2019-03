Es knistert bei den "Seattle Firefighters" - bei verheerenden Bränden und einigen privaten Verstrickungen untereinander. (ProSieben / American Broadcasting Companies)

Nur drei Blocks vom Grey Sloan Memorial Hospital entfernt liegt die Station 19. Diese Nähe ist praktisch. Sie gibt immer wieder die Möglichkeit, den Ableger der „Seattle Firefighters“ mit der Mutterserie „Grey's Anatomy“ zu verbinden. Im legendären Serien-Krankenhaus liegt zu Beginn der zweiten Staffel der „Firefighters“ beispielsweise Pruitt Herrera (Miguel Sandoval). Nach schweren medizinischen Komplikationen hängt das Leben des früheren Feuerwehr-Captains an einem seidenen Faden.

Wie sich der Kosmos des Grey Sloan Memorial Hospital mit der Welt der Station 19 immer wieder vermischt, erwies sich vor allem im US-TV als erfolgreich. Mit einer sogenannten Crossover-Folge mit der Mutterserie erreichten die „Firefighters“ beim Network ABC erst unlängst ihre bisher höchste Einschaltquote. ABC hat die zweite Staffel deshalb auch schon verlängert. Insgesamt werden 22 Episoden produziert.

Andy Herrera (Jaina Lee Ortiz) ist quasi auf der Station 19 aufgewachsen. Ihr Vater hat die Feuerwache lange geleitet. (ProSieben / American Broadcasting Companies)

Zum Staffelstart geht es für die Feuerwehrleute in Seattle besonders brenzlig zu. Andy (Jaina Lee Ortiz) muss ihr Team aus einer Feuersbrunst in den Höhen eines Wolkenkratzers in Sicherheit bringen. Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn es droht eine verheerende Rauchgasexplosion.