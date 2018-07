Er schaut bieder und meist vertrauenerweckend aus: Doch "Wer wird Millionär?"-Moderator Günther Jauch ist ein Meister des Schauspiels und der Verführungskünste. (MG RTL D / Frank Hempel)

Es ist eine der Fragen, an der auch ausgebuffte Quizfüchse scheitern könnten - nämlich jene nach der Anzahl der Staffeln von Günther Jauch Erfolgsshow „Wer wird Millionär?“ Kaum zu glauben: Es ist tatsächlich die 42. Saison, in die der Besserwisser der Nation bei RTL geht. Das Erfolgsgeheimnis von „Wer wird Millionär?“ ist dabei gewissermaßen auch, dass alles beim Alten bleibt. Auch in den neuen Folgen wird am vertrauten Schema nicht gerüttelt. Es geht darum, am Bildschirm mitzufiebern, wie sich die Kandidaten auf dem heißen, oft erkennbar unbequemen Hochstuhl schlagen - und wie Jauch sie abwechselnd grillt, wie er sie aufs Glatteis führt, wie er ihnen schmeichelt, sie lockt, motiviert und gelegentlich charmant vorführt. Mit Dramen, mit großen wie kleinen Komödien und Tragödien schreibt der RTL-Klassiker jeden Montag Fernsehgeschichte. Und ein Ende ist nicht abzusehen. 1.356 Folgen der erfolgreichsten Quiz-Show Deutschlands wurden bereits ausgestrahlt: Nun kommen neue reguläre Ausgaben und zwei Promi-Specials im Herbst 2018 und im Frühjahr 2019 dazu.