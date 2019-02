Im Nutella-Werk in Frankreich laufen rund ein Viertel der weltweiten Nutella-Produktion vom Band. (Marcus Brandt/dpa)

Im weltweit größten Nutella-Werk in Villers-Écalles in der Normandie ist die Produktion des Brotaufstrichs kurzfristig eingestellt worden. Wie Ferrero Frankreich mitteilte, seien am Dienstagabend bei einer Kontrolle eines Vorprodukts der Schokocreme nicht näher benannte "Qualitätsmängel" aufgetreten. Daher habe man die Produktion von Nutella sowie des Schokoriegels Kinder Bueno bis zum Ende der Woche eingestellt. Ob es sich um bakterielle Probleme handele, konnte Ferrero mit Verweis auf die laufenden Untersuchungen nicht beantworten. Bereits ausgelieferte Ware sei von den Qualitätsmängeln jedoch nicht betroffen, versicherte Ferrero.

Das Werk Villers-Écalles produziert mit 600.000 Gläsern täglich ein Viertel der weltweiten Nutella-Produktion. Insgesamt hat Ferrero 22 Werke, in denen rund 30.000 Leute beschäftigt sind. (sei)