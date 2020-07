Medienbericht

Großbrand in Kathedrale von Nantes

Jan-Felix Jasch

Es weckt Erinnerungen an den Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame: Am Samstagmorgen ist ein Großbrand in der Kathedrale von Nantes ausgebrochen, das Ausmaß ist noch unklar, die Feuerwehr ist vor Ort.