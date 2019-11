Die Nachfrage war einfach zu hoch: Der Musiker Elton John hat noch drei Zusatzkonzerte in Deutschland angekündigt. (Vittorio Zunino Celotto / Getty Images for Paramount Pictures)

Anfang 2018 wurde bekannt, dass Elton John auf Abschiedstour geht. Über 300 Konzerte waren für die „Farewell Yellow Brick Road“-Tour angedacht - und trotzdem waren aufgrund der hohen Nachfrage nicht genug: Nun gab der 72-Jährige auf Twitter bekannt, dass es neben den sechs bereits geplanten Shows noch drei zusätzliche Konzerte in Deutschland geben werde.

Am Dienstag, 15. September, ist ein Konzert in der Hamburger Barclaycard-Arena vorgesehen. Am Dienstag, 20. Oktober, spielt er in der Berliner Mercedes-Benz-Arena. Das dritte Konzert findet am Freitag, 23. Oktober, in der Lanxess-Arena in Köln statt. Tickets dafür sind bereits auf dem Ticketportal Eventim erhältlich.

Es sind wohl die letzten Konzerte, die der Entertainer in Deutschland geben wird. Seine Abschiedstournee „Farewell Yellow Brick Road“ startete am 8. September 2018 in Allentown, Konzerte in den USA, in Europa und Ozeanien folgten und folgen noch. Das letzte Konzert soll am 17. Dezember 2020 in London in der O2-Arena stattfinden.