In einem Blog-Post machte Ubisoft deutlich, dass man sich der Tatsache durchaus bewusst sei, dass „The Division“ und die Fortsetzung des Online-Shooters eine beeindruckend große Community anzieht. Diese soll noch größer werden - durch „The Division Heartland“.

Produziert vom Studio Red Storm handelt es sich dabei um einen Free-to-Play-Ableger, der wie ein Spin-off außerhalb des Settings der Hauptspiele angesiedelt sein, seine eigene Geschichte haben und ein eigenständiges Gameplay vorweisen soll. Vorbild für diese Entwicklung dürfte sicherlich das kostenlos verfügbare „Call of Duty: Warzone“ sein. Ein konkreter Release-Termin ist noch nicht bekannt. Fest steht nur, dass „Heartland“ für PC, Xbox One, PS4, PS5 und Xbox Series X/S sowie Cloudgaming-Dienste erscheinen wird.

Generalmobilmachung der Ubisoft-Division

Fürs Testen von „Heartland“ können sich Interessierte bereits jetzt auf Ubisofts „The Division“-Seite anmelden. Voraussetzung ist ein Ubisoft-Konto. Eine garantierte Teilnahme gibt es nicht, eher handelt es sich um ein Losverfahren.

Ebenfalls neu angekündigt wurde von den Entwicklern eine mobile Variante des „The Division“-Erlebnisses. Genaueres verriet Ubisoft diesbezüglich jedoch noch nicht.

Damit nicht genug: Auch eine Filmadaption für Netflix ist geplant. Der Cast geizt nicht mit Reizen: Unter anderem Golden Globe-Gewinnerin Jessica Chastain und Jake Gyllenhaal („Spider-Man: Far From Home“) werden genannt. Zudem ist ein Buch in Arbeit, das an das Ende der Story von „The Division 2“ anknüpfen soll. Apropos Teil 2: „The Division 2“ wird mit einem weiteren Update noch vor Jahresende bedacht. Dieses soll unter anderem neue Modi, neue Wege, die Agenten upzuleveln, und die Möglichkeit, variable Builds zu basteln, bieten.