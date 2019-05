Am 10. Mai startet die Eishockey-WM in der Slowakei. Die deutsche Mannschaft will im Turnier an die historische Leistung bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang anknüpfen, wo das Team Silber gewann. Sport1 zeigt alle Spiele mit deutscher Beteiligung live. (Getty Images)

Aus deutscher Sicht war es die wohl größte Überraschung der Olympischen Winterspiele 2018 im nordkoreanischen Pyeongchang: Nach einem mitreißenden Turnier und einer denkbar knappen Finalniederlage in der Verlängerung sicherte sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft die Silbermedaille. Mit dem größten Erfolg der Geschichte im Rücken will das deutsche Team bei den am Freitag startenden Weltmeisterschaften in der Slowakei (10. bis 26. Mai) die guten Leistungen bestätigen. Den Grundstein für ein gelungenes Turnier kann die deutsche Mannschaft am Samstag, 11. Mai, ab 16 Uhr legen, wenn es gegen die Underdogs aus Großbritannien geht. Sport1 zeigt die Partie, wie alle anderen Spiele mit deutscher Beteiligung, live.

Wesentlich zum Erfolg der deutschen Mannschaft beitragen soll NHL-Superstar Leon Draisaitl, der in dieser Saison bei den Edmonton Oilers die magische Marke von 100 Scorerpunkten brach. Nach Meinung des Sport1-Experten Rick Goldmann steht Draisaitl stellvertretend für die Qualitäten der deutschen Nationalmannschaft, die er folgendermaßen umschreibt: „Mit reichlich Potenzial, Geschwindigkeit und Talent. Das kann begeisterungsfähiges Eishockey werden, die Voraussetzungen ins Viertelfinale zu kommen, sind definitiv da.“ Das Erreichen des Viertelfinales wäre nicht nur ein temporärer Erfolg, sondern würde auch die Qualifikation für Olympia 2022 bedeuten. Generell erwartet Goldmann „richtig großes Eishockey“ beim Turnier.

Große Erwartungen hängen an NHL-Superstar Leon Draisaitl. Er soll seine guten Leistungen bei seinem Klub Edmonton Oilers bestätigen und die Nationalmannschaft nach oben führen. (Getty Images)

Insgesamt begleitet der TV-Sender das Sportevent über 85 Stunden. Neben bis zu 35 exklusiven Live-Spielen zeigt Sport1 jeden Tag die Highlights des aktuellen Spieltages. Außerdem berichten die digitalen Online-, Mobile- und Social-Media-Plattformen unter dem Hashtag #EishockeyWM vom Großereignis. Vor Ort analysieren Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann die Matches. Weiterhin liefert die zehnteilige Doku-Reihe „N.ICE - Goldis Eishockey-Welt“ interessante Hintergrundgeschichten zu den Größen des deutschen Eishockeys.