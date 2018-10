Das "Großstadtrevier" startet mit einem Publikumsentscheid in seine neue Seriensaison. Mit dabei sind (von links): Frau Küppers (Saskia Fischer), Daniel Schirmer (Sven Fricke), Piet Wellbrook (Peter Fieseler), Lukas Petersen (Patrick Abozen), Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz), Harry Möller (Maria Ketikidou), Dirk Matthies (Jan Fedder) und Hannes Krabbe (Marc Zwinz). (ARD / Thorsten Jander / Montage Frey)

Am Montag, 12. November (18.50 Uhr), startet die neue Staffel des ARD-Seriendauerbrenners „Großstadtrevier“. Eigentlich kaum noch eine Meldung wert. Doch diesmal haben sich die Macher zum Auftakt etwas Besonderes überlegt. Die Episode „Eine Frage der Gerechtigkeit“ ist nicht nur Teil der ARD-Themenwoche „Gerechtigkeit“, sie lädt erstmals auch zum Mitmachen und Mitentscheiden ein. In der Folge entscheiden die Zuschauer per Telefon, Internet oder ARD Quiz App über den Ausgang des Geschehens. Es wurden zwei verschiedene Varianten gedreht.

Um was geht es? Der Traum von den eigenen vier Wänden endet für einige Hamburger in der Obdachlosigkeit. Wegen eines insolventen Bauunternehmers campieren die um ihr Geld gebrachten Bauherren und -frauen im Rohbau ohne Dach. Aggressives Wutbürgertum macht sich breit - das die Polizisten des Hamburger Kommissariats 14 wieder in Recht und Ordnung überführen sollen.

Was tun gegen Ungerechtigkeit? Die Auftaktfolge der neuen "Großstadtrevier"-Staffel läuft in der ARD-Themenwoche "Gerechtigkeit". Sie fordert den Zuschauer zur dramaturgischen Beteiligung auf. (ARD / Thorsten Jander)

Zeitgleich mit ARD-Themenwoche „Gerechtigkeit“ starten 18 neue Folgen der Kultserie „Großstadtrevier“, die seit 32 Jahren im Programm ist, mit einem echten TV-Experiment. Doch keine Angst: Die Folge „Das Teufelspferd“ bietet dann eine Woche darauf wieder ein versöhnliches Ende, das die Drehbuchautoren den Zuschauern - ohne dass sie selbst etwas tun müssen - frei Haus liefern.

Was ist sonst von der neuen Staffel zu erwarten? Milieuermittler Dirk Matthies (Jan Fedder) bleibt der Serie erhalten. Allerdings verlässt Paul Dänning (Jens Münchow) nach einem folgenschweren Fehler das Team von Kommissariatsleiterin Frau Küppers (Saskia Fischer). Dies wird in Folge drei der neuen Staffel, „Pauls Abschied“, passieren.

Bleibt dem "Großstadtrevier" als Milieuermittler Dirk Matthies erhalten: Volksschauspieler und Serien-Zugpferd Jan Fedder. (ARD / Thorsten Jander)

Neu im Kreise der Beamten ist Polizeioberkommissar Lukas Petersen (Patrick Abozen), den die Kollegen eher misstrauisch begrüßen. Bis Frühjahr 2019 laufen die - mit einer Pause versehenen - Staffeln 31 und 32 der Hamburger Polizeiserie.