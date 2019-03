War für viele 16-Bit-Spieler der Grund, um sich ein Super Nintendo zu kaufen: das Spielhallen-reife "Contra 3: The Alien Wars". In Europa wurde der "Run & Gun"-Klassiker unter dem Titel "Super Probotector" und mit Robotern anstelle von Söldnern aus der Pixel-Muckibude verkauft. (Konami / Christine Bauer)

Ein potenzielles Festmahl für Retro-Freunde hat Traditions-Hersteller Konami angekündigt. Inzwischen veröffentlicht der 1969 gegründete Games-Konzern hinter „Pro Evolution Soccer“ zwar nur noch vergleichsweise wenige Spiele, aber zu 8-Bit- und 16-Bit-Tagen gehörte Konami neben Nintendo, Capcom, Sega und Squaresoft zu den wichtigsten Lieferanten für hochkarätige Spiele-Kost und war auch in den Spielhallen extrem aktiv.

Darum will man das 50-jährige Firmen-Bestehen bald durch die Veröffentlichung von drei Klassiker-Kollektionen feiern: Den Anfang macht man mit einer 80er-Sammlung, die acht Arcade-Oldies beinhaltet - darunter überwiegend Shooter-Dinos wie „Salamander“, „Gradius“, „Thunder Cross“, „Twin Bee“ und „Typhoon“, aber auch „Haunted Castle“ - das Automaten-Pendant zur im Heimkonsolen-Bereich bekannten „Castlevania“-Reihe.

Mit dieser berühmten Szene beginnt 1991 einer der bekanntesten Klassiker für Nintendos neue 16-Bit-Konsole: "Super Castlevania IV". (Konami / Christine Bauer)

Letztere soll ebenfalls Gegenstand eines eigenen Klassiker-Pakets werden. Die dritte und letzte Kollektion wiederum will man der Jump&Shoot-Reihe „Contra“ widmen, die viele Spieler hierzulande vor allem unter den Namen „Probotector“ kennen. Aus Jugendschutz-Gründen verwandelte Konami für den euorpäischen Markt die Rambo-artigen Söldner und menschlichen Feinde der Original-Serie einst in Roboter.

Neben den Spielen sollen die Sammlungen mit Interviews, Original-Soundtracks sowie Begleitbüchern kommen. Leider werden sämtliche Games nebst Zusatz-Material nur digital veröffentlicht - echte Liebhaber und Sammler gucken also in die Röhre. Wer allerdings in erster Linie zocken will, wird gut bedient - und freut sich auf die Veröffentlichung der „Arcade Classics“, die Konami bereits für April angekündigt hat.