Zombie-Geknabber für eine halbe Stunde, dann ist Schluss: Die "1 Shot Demo" zu Capcoms "Resident Evil 2" hat ein Zeit-Limit. (Capcom)

Wer das Remake von Capcoms Horror-Klassiker „Resident Evil 2“ vor der Veröffentlichung am 25. Januar antesten will, hat Glück: Die etwas sperrig mit „Resident Evil 2 / Biohazard RE:2 1-Shot“ betitelte Demo-Version bietet grauenerregende Unterhaltung - allerdings nur für exakt 30 Minuten. Danach deinstalliert sich die Spiele-Software wieder und lässt sich auch nach einer Neu-Installation nicht mehr auf der betreffenden Plattform spielen. Ergo: Wer die „1-Shot Demo“ zum Beispiel auf der PS4 gespielt hat, wird für eine Wiederholung wohl oder übel auf ein anderes System (Xbox One, PC) ausweichen müssen.

In jedem Fall ist es eine gute Idee, nicht auf die vielen in der Demo verteilten falschen Fährten hereinzufallen: Die meisten Rätsel sind für das fertige Spiel gedacht und führen hier buchstäblich ins Leere. Der tatsächliche Lösungsweg der Demo ist dagegen angenehm geradlinig und unkompliziert. Darum gilt: Wer so viel wie möglich sehen will, lässt sich nicht ablenken!

Auf dem PC gibt es bereits Spieler, die das Zeit-Limit erfolgreich umgangen haben - aber Hersteller Capcom scheint's nicht weiter zu stören. Immerhin sorgt der Trubel um die Spiel-Frist für jede Menge Aufmerksamkeit. Die Demo kann übrigens nur noch bis zum 31. Januar heruntergeladen werden: Das heißt, der „1-Shot“ ist immerhin fünf Tage über den Release der Vollversion hinaus erhältlich.