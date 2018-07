Endlich wieder ein Monat, in dem Kunden mit Gold-Abo nur starke Spiele bekommen: "Forza Horizon 2", "For Honor", "Dead Space 3" und "Micky Epic 2" - diese Auswahl kann sich sehen lassen. (Microsoft)

Für Abonnenten von Microsofts Premium-Service „Xbox Live Gold“ wird der August tatsächlich goldig: So dürfen Xbox-One-Besitzer mit Playgrounds genialem Open-World- und Racing-Spektakel „Forza Horizon 2“ Gas geben, kämpferische Naturen dagegen halten sich an die mittelalterlichen Schwertduelle in Ubisofts „For Honor“. Auch Xbox-360-Gamer werden verwöhnt: Sie bekommen Warren Spectors Rätsel-lastiges Jump&Run-Adventure „Micky Epic 2“ geschenkt - obendrein gibt's noch Electronic Arts' futuristische Grusel-Mär „Dead Space 3“ als Teil des Gold-Pakets. Letztere ist zwar der schwächste Teil der brutalen Horror-Sci-Fi-Reihe, trumpft dafür aber mit einem tollen Koop-Modus auf.