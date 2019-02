Enthält offenbar viel versteckte Kritik an der chinesischen Regierung und ihrem Präsidenten Xi Jinping: das Horrorspiel "Devotion" aus dem taiwanesischen Independent-Studio Red Candle Games. (Red Candle Games)

Dass politische Meinungsfreiheit in China nicht gerade groß geschrieben wird, ist bekannt - und wird am Beispiel des Horror-Spiels „Devotion“ erschreckend deutlich: Weil das Grusel-Abenteuer des in Taiwan ansässigen Indie-Studios Red Candle Games auf die politischen Spannungen zwischen Taiwan und China anspielt, sah sich das Produkt zusehends Anfeindungen durch chinesische Spieler ausgesetzt. Außerdem haben die Entwickler den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping mit Disneys Trickfilmfigur „Winnie the Pooh“ verglichen und ihm Angriffe auf Kinder vorgeworfen.

Die Kritik an der chinesischen Regierung hatte Folgen: Regimegetreue Gamer aus der Volksrepublik waren derart erbost, dass sie das Produkt unabhängig von seiner tatsächlichen Qualität mit extrem schlechten Wertungen abstraften. Außerdem wurden die Nutzer-Konten des Studios auf Weibo (dem chinesischen Pendant zu Facebook) sowie vergleichbaren Portalen kurzerhand gelöscht. Selbst im Westen kann man „Devotion“ nicht mehr auf Steam finden. Sogar „Detention“ - das erste Spiel des Entwicklers - ist ins Fadenkreuz geraten.

Ob „Devotion“ bald neu veröffentlicht wird und bis dahin unter Umständen Änderungen erfährt, ist unbekannt.