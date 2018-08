Sophia Vegas wird sich heute Abend in der Live-Show (20.15 Uhr, SAT.1) von ihren ehemaligen Mitbewohnern per Videobotschaft vom Krankenbett aus verabschieden. (SAT.1 / EndemolShine)

Sophia Vegas ist raus - sie wird aus gesundheitlichen Gründen auch nicht mehr ins „Promi Big Brother“-Haus zurückkehren, wie SAT.1 am Freitagnachmittag mitteilte. Nachdem sie sich am Donnerstagabend wegen „akuter Beschwerden“ in ärztliche Behandlung begeben hatte, hieß es nun, die Beschwerden hätten „weder mit ihrer Schwangerschaft noch mit dem Hautausschlag von Silvia Wollny zu tun“.

Einen konkreteren Stand der Dinge gibt es bis dato nicht. Die übrigen elf Hausbewohner seien laut SAT.1 per Brief informiert worden. Das Schreiben hatte folgenden Wortlaut: „Sophia kann auf ärztliches Anraten hin leider nicht ins Haus zurückkehren. Diese Entscheidung hat nichts mit ihrer Schwangerschaft zu tun. Ihr und ihrem Baby geht es gut, beide sind wohlauf.“ Das vom Sender mit verbreitete Foto zeigt die Blondine etwas gequält lächelnd im Krankenbett.

Tag 6 hielt im "Promi Big Brother"-Haus wieder ein paar Überraschungen parat: Erst kamen die Sorgenkinder Silvia Wollny und Sophia Vegas zurück auf die Baustelle, dann verschwand die schwangere Sophia wieder. Nun ist klar: Sie wird nicht zurückkehren. (SAT.1)

In der Live-Show am heutigen Abend (20.15 Uhr, SAT.1) wird sich Sophia Vegas nochmals vom Krankenbett aus per Videobotschaft an ihre ehemaligen Mitbewohner wenden und sich endgültig verabschieden.

Noch dabei sind - in der „Villa“: Chethrin Schulze, Daniel Völz, Katja Krasavice, Pascal Behrenbruch- Und in der „Baustelle“: Cora Schumacher, Mike Shiva, Johannes Haller, Alphonso Williams, Nicole Belstler-Boettcher, Umut Kekilli, Silvia Wollny.