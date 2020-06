Rockstar Games will seinen Dauerbrenner "GTA 5" für PS5 und Xbox Series X abermals neu auflegen. Dabei wollen die Entwickler offenbar Next-Gen-Erfahrung sammeln. (Rockstar Games)

Wer sich bei der Enthüllung der PlayStation 5 auch ein neues „Grand Theft Auto“ erhoffte, wurde leider enttäuscht: Anstelle eines frischen Ganoven-Abenteuers kündigte Rockstar stattdessen ein Remake von „GTA 5“ für die kommende Konsolengeneration an. Für Fans der Serie war das schwerlich eine aufregende Nachricht, denn das ursprünglich 2013 für PS3 und Xbox 360 veröffentlichte Open-World-Game erfuhr bereits ein Remake - und zwar für die gerade auslaufende Konsolen-Generation und den PC.

Warum also schon wieder eine Neuauflage? Der ehemalige Rockstar-Producer Darion Lowenstein liefert dafür in einem TikTok-Video eine Erklärung, die sich zumindest plausibel anhört: Ihm zufolge wäre die Entwicklung komplexer Exklusiv-Spiele für eine neue Geräte-Generation anfangs wenig empfehlenswert, weil auch Hersteller vor Veröffentlichung der endgültigen Geräte zu wenig über die neuen Plattformen wissen. Dafür würde sich bis zum Release noch zu viel an den Maschinen ändern.

Remakes dagegen hält er für eine vergleichsweise clevere Strategie, um die Chancen und Eigenheiten der neuen Hardware kennenzulernen. So könnte das PS5- und Xbox-Series-X-Remake des fünften Teils eine gute Chance sein, um die nötigen Erfahrungen mit diesen Plattformen zu sammeln. Davon könnte ein mögliches „GTA 6“ nur profitieren.