"Appetite For Destruction", das legendäre Debüt von Guns n' Roses, wird in fünf verschiedenen Editionen neu aufgelegt. (Universal Music)

Hits wie „Welcome To The Jungle“, „Paradise City“ und „Sweet Child O' Mine“, dazu Platz eins in den US-Charts: Mit ihrem Debüt „Appetite For Destruction“, das sich bis heute über 30 Millionen Mal verkaufte, wurden Guns n 'Roses 1987 über Nacht zu Hardrock-Superstars. Nun wird die Kultplatte komplett remastert in gleich fünf verschiedenen Varianten neu aufgelegt, die ab sofort vorbestellt werden können.

„Appetite For Destruction“ erscheint am 29. Juni als 4-CD/Blu-ray Super Audio Deluxe Edition mit 96-seitigem Buch, außerdem als 2-CD Deluxe Edition, 2-LP Edition und „reguläre“ CD (Remaster). Die neu abgemischte Albumversion wird auch digital und im Stream erhältlich sein.

Die limitierte "Appetite For Destruction: Locked n' Loaded Edition" kostet 975 Euro. (Universal Music)

Sammler und Hardcore-Fans der Truppe um Slash und Axl Rose werden aber vor allem die fünfte physische Variante ins Auge fassen: Die limitierte „Appetite For Destruction: Locked n' Loaded Edition“ enthält zwei bisher unveröffentlichte Songs aus den späten 80er-Jahren („Shadow Of Your Love“, „Move To The City“) sowie ein unveröffentlichtes Video zu „It's So Easy“. Das „Locked n 'Loaded“-Set, das stolze 975 Euro kostet, ist in einer Holzbox mit veganem Leder verstaut. Darin finden sich neben vier CDs und sieben Vinyl-Scheiben unter anderem auch ein Buch, ein handgefertigtes Kreuz, ein weiteres Kreuz mit integriertem USB-Stick, Reversnadeln, Buttons, Ringe und diverse illustrierte Drucke.