Axl Rose hat bereits "tonnenweise" Songs geschrieben. Kommt bald ein neues Album von Guns N'Roses? (Mark Metcalfe / Getty Images)

Vor zehn Jahren veröffentlichten Guns N'Roses ihr letztes Album. Jetzt macht Gitarrist Slash in einem Interview mit dem Magazin „Classic Rock“ Hoffnung auf neues Material: Sänger Axl Roses habe bereits „tonnenweise“ Songs aufgenommen, so der 53-Jährige. „Wir werden jetzt sehen, was wir damit machen. Sollten wir ein Album machen und auf Tour gehen, wüsste ich nicht, warum das nicht immer so weitergehen sollte.“

Nach Streitigkeiten und Neubesetzungen Mitte der 90er-Jahre hatten Guns N'Roses bis zur 2008er-Platte „Chinese Democracy“ kein Studioalbum mehr veröffentlicht. Nach weiteren Veränderungen in der Band folgten 2016 dann eine Wiedervereinigung und eine weltweite Stadiontournee. „Jetzt, da wir unsere Streitigkeiten beiseite gelegt haben und wieder zusammen sind, werden wir auch zusammenbleiben“, so Slash. „Wir kommen verdammt gut miteinander zurecht.“