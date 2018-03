Die Werke großer Künstler werden im neuen Sky Arts Format mittels 3D-Drucker rekonstruiert. Doch auch per Reenactment werden ausgewählte Bilder wieder lebendig. Hier beispielsweise Gustav Klimts "Adele Bloch Bauer I". (Sky)

Wenn Gemälde großer Künstler zerstört, beschädigt oder gestohlen werden, sind sie (zumeist) für immer verloren. Doch mithilfe modernster Technik kann endlich Abhilfe geschaffen werden. Sky Arts zeigt mit seiner eigenproduzierten Dokumentarreihe „Das Geheimnis der verlorenen Meisterwerke“ wie verloren gegangene Kunstwerke wieder zum Leben erweckt werden können. Mittels 3D-Druck werden acht Gemälde großer Maler rematerialisiert. So können die Meisterwerke von Vermeer, van Gogh, Marc, Caravaggio, Monet, Sutherland, de Lempicka und Klimt ein zweites Mal das Licht der Welt erblicken. Zu sehen sind die acht Folgen des Formats ab dem 1. April, immer sonntags um 20.15 Uhr.

Das Ganze hat durchaus spektakuläre Züge, und Kunstliebhaber kommen dabei voll auf ihre Kosten: Nicht nur die Rekonstruktion der Werke, sondern auch die einzelnen Künstler und die spektakulären Geschichten hinter der Erschaffung und dem Verlust der Originale werden erzählt. So wurde van Goghs „Sechs Sonnenblumen“ im Zweiten Weltkrieg zerstört. „Der Turm der blauen Pferde“ von Franz Marc wurde von Hermann Göring beschlagnahmt und gilt seither als unauffindbar. Maler, Künstler und Kunsthistoriker haben gemeinsam mit Technikern, Informatikern und Ingenieuren dafür Sorge getragen, dass die Rekonstruktion gelingt.

Damit die Gemälde auch authentisch wirken, wurde überdies aufwendig recherchiert: Die Analyse von alten Fotos und Originalskizzen sowie der Vergleich mit anderen Werken der alten Meister gingen der Anfertigung voraus. Versierte Maler kopierten die Kunstwerke zudem in Handarbeit, um die Oberflächenstruktur originalgetreu wiedergeben zu können.

Zusätzlich werden die entsprechenden Gemälde sowie andere Werke der Künstler noch mit Personen nachgestellt. Gesprochen werden die Folgen sowohl im englischen Originalton als auch in der deutschen Synchronfassung von bekannten Schauspielern: James Cosmo („Game of Thrones“) und Max von Thun („Traumfrauen“) leihen dem Format ihre Stimmen. Die Episoden stehen zudem via Sky Ticket, Sky Go oder Sky On Demand zum Abruf bereit.