Powerwolf - The Sacrament Of Sin

Manchmal reicht schon der Blick auf die Tracklist, um eine Prognose über die inhaltliche Ausrichtung eines Albums abzugeben. Die Songs auf „The Sacrament Of Sin“ heißen beispielsweise „Fire & Forgive“, „Stossgebet“ und „Nightside Of Siberia“. Hinter ihnen können sich eigentlich nur typische Powerwolf-Stücke verbergen, denkt man. Umso schöner, dass das siebte Album der Heavy-Metal-Leitwölfe auch einige Neuerungen bereithält.

In Sachen Vielfalt hat die Musik von Powerwolf einen deutlichen Schub erfahren. Das begann schon mit der Bonus-CD zum Vorgänger „Blessed & Possessed“ (2015), auf der die Band ihre persönlichen Lieblingssongs coverte. „Da war eine ungeheure Bandbreite vertreten, von Gary Moore über Savatage bis Amon Amarth“, erklärt die Band rückblickend. „Und es hat funktioniert, alles klang irgendwie nach Powerwolf.“

Würden Wölfe Heavy-Metal-Musik hören, dann bestimmt nur die von Powerwolf. (Tim Tronckoe)

Entsprechend tragen auch die „Ausreißer“ auf „The Sacrament Of Sin“ die Gesichtszüge des Powerwolfs. „Incense & Iron“ spielt mit Dudelsack-Klängen und Sabaton-Heroentum, die erste Single mit dem feinen Titel „Demons Are A Girl's Best Friend“ ist eher Arena-Rock denn Power-Metal, und mit „Where The Wild Wolves Have Gone“ erklingt die erste Ballade in der Bandhistorie. Mit traditionell geschwellter Brust, textlichem Tiefgang (es geht laut Band auch um die „Frage, was nach unserem Ableben passiert“) und handwerklicher Finesse lässt der Song keinen Zweifel daran offen, dass Powerwolf auch in dieser Disziplin weit vorne mitspielen können.

Es gibt Kirchenorgeln und Chöre, viel zum Mitbangen und noch mehr zum Mitsingen: „The Sacrament Of Sin“ erfreut sich an Bewährtem ebenso wie an Elementen, die bislang nicht auf der Speisekarte der Wölfe zu finden waren. Vielleicht sorgen gerade sie dafür, dass dieses Album wieder den Sprung an die Spitze der Charts schafft? Für die Band ist das zweitrangig, wie sie im Interview erklärt: „Wenn das Publikum auf Tour die neuen Texte mitsingt, und die Konzerthallen voll sind, das ist dann die Wahrheit.“

Powerwolf auf Tour:

26.10. Wiesbaden, Schlachthof

27.10. Oberhausen, Turbinenhalle

29.10. Hamburg, Mehr! Theater

31.10. Berlin, Huxleys

02.11. Leipzig, Haus Auensee

09.11. München, Zenith

10.11. Ludwigsburg, MHP Arena

16.11. Geiselwind, Music Hall

17.11. Saarbrücken, Saarlandhalle