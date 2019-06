Die Wollnys (von links: Sarah-Jane, Peter, Estefania, Sarafina, Silvia, Harald, Celina-Sophie, Sylvana, Loredana, Florian und Lavinia) gehen mit der Sonderfolge "Die Wollnys - Spezial" auf Sendung. (obs / RTL II)

Seit 2011 begleitet RTL II in der Doku-Soap „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie“ die 13-köpfige Großfamilie Wollny bei ihren Höhen und Tiefen. Nun wird eine ganz besondere Episode über die Großfamilie ausgestrahlt: „Die Wollnys - Spezial“. Worum es in der Spezialfolge geht, die am Mittwoch, 17. Juli, zur Primetime ausgestrahlt wird?

Der Sender kündigt Überraschungen an, ließ aber bereits einiges durchsickern. Schließlich gibt es bei den Wollnys gerade Grund zur Freude zuhauf: Nachdem Calantha Wollny mit ihrem ersten Kind, der Tochter Cathaleya, der Elffachmutter Silvia Wollny im Dezember eine weitere Enkelin schenkte, wird auch das nächste Enkelkind nicht mehr lange auf sich warten lassen: Sylvana Wollny und ihr Freund Florian wünschten sich noch ein Geschwisterchen für die fünfjährige Celina-Sophie und erwarten nun ihr zweites Kind, das im Sommer zur Welt kommen soll.

Doch nicht nur die Enkelkinder wären ein mögliches Thema für die Spezialfolge. Silvias Freund Harald erholt sich nach seinem Herzinfarkt von den Operationen und Krankenhausaufenthalten. Außerdem steht auch eine Hochzeit bevor: Sarafina und Peter, die schon lange verlobt sind, wollen nun endlich „Ja“ sagen ... Via Instagram ließ Sarafina Wollny eben erst die Katze aus dem Sack. Unter einem Foto von sich und Peter schrieb sie: „Ich möchte keine Sekunde mit dir an meiner Seite missen, noch in diesem Jahr werden wir uns das Ja Wort geben, für immer und ewig. Du kannst manchmal echt eine Zicke sein, aber ich liebe dich mit all deinen Ecken und Kanten... Es ist nicht immer einfach aber wir meistern alles... Wir gegen den Rest der Welt, nichts und niemand kann sich je zwischen uns stellen. Ich liebe dich über alles mein Schatz! Du wirst der beste Ehemann den man sich nur wünschen kann.“ Die Frage, die sich die Fans nun stellen: Wird es eine „Fernseh-Hochzeit“ geben? Man darf also weiter gespannt sein.

„Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie“ wird montags bis freitags, 14.00 Uhr, auf RTL II ausgestrahlt. Außerdem erzählte 2013 bis 2015 das Spin-off „Die Wollnys 2.0 - Die nächste Generation“ das Familienleben der Tochter Sylvana Wollny mit ihrem Freund Florian. In „Lecker Schmecker Wollny“ muss Silvia Wollny ihre Kochkünste unter Beweis stellen. Die 54-Jährige gewann 2018 die sechste Staffel „Promi Big Brother“.