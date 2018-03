App-Comeback des Tamagotchis: Wie gehabt will das kleine Kerlchen geliebt, gehegt gepflegt und natürlich gefüttert werden. (Bandai Namco)

Zuerst ein elektronisches Haustier im eigenen Gehäuse - und nun eine knuffige App: Das „Tamagotchi“ macht noch immer Karriere. So hat Hersteller Bandai Namco für den 15. März das von den Paladin-Studios entwickelte Mobile-Game „My Tamagotchi Forever“ angekündigt. Die nach dem „Free to play“-Konzept vermarktete App erscheint für iOS und Android, in Googles Playstore ist bereits die Vorregistrierung möglich. Wer sich auf der unten verlinkten Homepage des Spiels registriert, kann an einer Verlosung teilnehmen und im Sieges-Fall Vorbild für einen neuen „Tamagotchi“-Charakter werden.

Wie beim Klassiker geht es einmal mehr darum, die kleinen digitalen Tierchen aufzuziehen, sie zu bespaßen und weiter zu entwickeln. Mit voranschreitendem Wachstum lassen sich neue Kostüme, Dekorationen und anderen Objekte freischalten. Gesellige „Tamagotchi“-Züchter dürfen ihren kleinen Freund mit dem von anderen Spielern vergleichen.