Verkrachte Kriminaler (von links): Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), sein Vorgesetzter Moratschek (Sigi Zimmerschied) und Rudi Birkenberger (Simon Schwarz) haben es mit einer Mordserie zu tun. (ZDF/ARD Degeto/Constantin Film/Bernd Schuller)

Das Genre des Heimatkrimis erfreut sich bleibender Beliebtheit - nicht nur im Fernsehen, auch auf der großen Leinwand. Über eine halbe Million Kinobesucher zählte der erste Eberhofer-Krimi „Dampfnudelblues“ 2013, die Fortsetzung „Winterkartoffelknödel“ lockte im Folgejahr ebenso viele Menschen in die Kinos. Mit „Schweinskopf al dente“, „Grießnockerlaffäre“ und „Sauerkrautkoma“ folgten weitere Krimis mit bayrischem Lokalkolorit. Bevor mit „Leberkäsjunkie“ am 1. August ein brandneuer Eberhofer-Krimi in die Kinos kommt, können sich alle Fans des kauzigen Kommissars die Zeit mit „Winterkartoffelknödel“ vertreiben, den 3sat zur besten Sendezeit wiederholt.

Alle bisherigen Filme inszenierte „Polizeiruf 110“-Regisseur Ed Herzog nach den Romanen von Rita Falk mit einem herrlich lakonischen Sebastian Bezzel in der Hauptrolle, der in der bayerischen Provinz Niederkaltenkirchen unbeirrt dem Verbrechen auf der Spur ist. Und das, obwohl seine Kripo-Karriere doch eigentlich vorbei ist. Das Verbrechen schläft dennoch nicht: Dass in der Familie Neuhofer erst der Vater (Erich Hinterdobler) ums Leben kommt und kurz darauf einer der Söhne beim Rauchen von einem herabfallenden Container erschlagen wird, ist aber auch seltsam. Auch, weil sich dessen Bruder Hans (Moritz Katzmair) bald darauf ein nagelneues Auto leistet und dann noch die Mutter (Maria Peschek) tot aufgefunden wird. Für Eberhofer Grund genug, die Fährte aufzunehmen und zu ermitteln. Ganz diskret versteht sich, denn sein selbstgerechter Chef Moratschek (Sigi Zimmerschied) will von Eberhofers untrüglichem Spürsinn nichts mehr wissen.

Eberhofer (Sebastian Bezzel) führt stur die Aufgabe durch, die der Bürgermeister ihm übertragen hat ... (ZDF/ARD Degeto/Constantin Film/Bernd Schuller)

Witziger Niederbayern-Krimi

Zeitgleich taucht eine höchst attraktive Immobilienerbin Mercedes (Jeanette Hain) in Niederkaltenkirchen auf, die nicht nur Eberhofer, sondern auch dem nerdigen Installateur Flötzinger (Daniel Christensen) gehörig den Kopf verdreht. Als dann auch noch der Letzte der Neuhofers ums Leben kommt, ist Eberhofers Hauptverdächtiger tot. Zum Glück wittert Ex-Kollege Rudi Birkenhofer (Simon Schwarz) eine neue Spur, die das Ermittler-Duo wider Willen sogar bis nach Teneriffa führt ...

Quasi ein Ferrari: Die geheimnisvolle Mercedes (Jeanette Hain) wickelt Eberhofer (Sebastian Bezzel) ganz schön um den Finger. (ZDF/ARD Degeto/Constantin Film/Bernd Schuller)

Bei „Winterkartoffelknödel“ setzt Regisseur Ed Herzog wieder, gleichwohl mit opulenterem Budget, auf die bewährten Zutaten: ein herrlich eigenwilliges Figurenarsenal, trockener Humor, derbe Situationskomik und pointierte Dialoge im zünftigen Lokalkolorit. Sebastian Bezzel zeigt erneut, dass er als origineller Niederbayern-Cop die Idealbesetzung ist. Auch Eisi Gulp als sein ewig kiffender Vater und Weltverbesserer sorgt zuverlässig für Lacher. Dass die Filmemacher das Schräge und Groteske lieben, das wird in diesem Heimatkrimi mehr als deutlich. Und das ist irre witzig, pardon: sauguad! Dass manche Gags etwas platt sind und die Handlung stellenweise vorhersehbar ist, kann man diesem sympathischen Film nachsehen.