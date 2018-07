Mehr Karten, mehr Zauber sowie ein brandneuer Singleplayer-Modus: die "Hearthstone"-Erweiterung "Dr. Bumms Geheimlabor". (Blizzard)

Einen Titel, der unter Fans garantiert für peinlich berührtes Gekicher sorgen wird, hat sich Blizzard für die nächste Erweiterung seines digitalen Trading-Card-Games „Hearthstone“ ausgedacht: Unter dem obskuren Namen „Dr. Bumms Geheimlabor“ kommen 135 neue Karten und ein frisches Spielbrett.

Ebenfalls mit von der Partie: Der zusätzliche Einzelspieler-Modus „Rätsellabor“ und eine Spielmechanik für „magnetische“ Karten, mit deren Hilfe sich Mech-Diener miteinander verschmelzen lassen, um besonders machtvolle Maschinen zu erschaffen. Die verfügen anschließend über kombinierte Angriffe, Leben sowie Fähigkeiten der Ausgangsmodelle.

In seinem Geheimlabor vollbringen Dr. Bumms und seine Helfer allerlei verbotene... (Blizzard)

Außerdem dürfen sich „Hearthstone“-Spieler auf weitere neun „legendäre Zauber“ gefasst machen und vor der Macht der „Omega-Karten“ erzittern. Letztere bringen besonders saftige Boni mit, wenn sie bei zehn Mana-Kristallen gespielt werden.

Dr. Bumms und seine Crew aus durchgeknallten Karten-Forschern erreichen am 7. August PC, Mac und Smartphones beziehungsweise Tablets mit iOS-, Android- oder Windows-Unterstützung. Wer das Add-On bereits im Vorverkauf ersteht, bekommt wahlweise 50 Kartenpackungen für 50 oder 80 Packungen für 80 Euro. Als Dankeschön gibt's dafür eine goldene, legendäre Klassenkarte sowie den Kartenrücken „Mecha-Jaraxxus“. Wer bei den 80 Packungen zugeschlagen hat, freut sich zusätzlich über den Hexenmeister-Helden „Mecha-Jaraxxus, Eradarlord der wissenschaftlichen Gemeinschaft“.

... Experimente. Die Ergebnisse verhöhnen die Natur, bringen eifrige "Hearthstone"-Spieler aber in den Genuss von nützlichen Extras. Darunter... (Blizzard)

Detail am Rande: In den USA heißt die Erweiterung „Dr. Boomsday“ - vermutlich angelehnt an die beiden Super-Schurken Dr. Doom (Marvel) und Doomsday (DC).